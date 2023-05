Eurovision Song Contest 2023: TEYA & SALENA auf den Spuren der Beatles in Liverpool

Österreichs ESC-Duo auf City Tour durch die Musik- und Künstlerstadt

Wien (OTS) - Nach dem ersten Probentag stand für Österreichs ESC-Duo TEYA & SALENA ein City Trip durch die Song-Contest-Gastgeberstadt Liverpool auf dem Programm. Sie erkundeten die Heimatsstadt der Beatles und ihr erster Stopp führte sie direkt zum Cavern Club in der Mathew Street, dem legendären Club, in dem die Beatles zum ersten Mal aufgetreten sind. Weiter ging es zum Bluecoat Building, Liverpools Zentrum für zeitgenössische Kunst, und zur Bold Street, einer der lebhaftesten Straßen Liverpools, die für seine Cafés und die am oberen Ende gelegene St.-Lukas-Kirche bekannt ist. Außerdem auf TEYA & SALENAs Route lagen die Liverpool Cathedral, die Rodney Street, das Liverpool Institute of Performing Arts und zu guter Letzt der Chinese Arch.

TEYA zeigt sich begeistert: „Liverpool ist megacool. Wir haben einige schöne Ecken erforscht, gutes Essen gekostet, tolle Leute kennengelernt und uns macht es hier mega viel Spaß.“ Für SALENA ist es vor allem die Musik, die sie mit der Stadt verbindet: „Musik steht in Liverpool im Mittelpunkt. An jeder Ecke ist Live-Musik zu hören und Leute fangen auf der Straße plötzlich an miteinander zu singen, Klavier zu spielen und zu tanzen. Deshalb fühle ich mich hier sehr wohl und heimelig.“ Jetzt heißt es für TEYA & SALENA noch einmal durchschnaufen und Energie tanken, bevor sie am Freitag, dem 5. Mai, ihre zweite Probe in der Liverpool Arena absolvieren werden.

Der weitere Fahrplan für TEYA & SALENA bis zum zweiten Semifinale des Eurovision Song Contest:

Freitag, 5. Mai: Zweite Probe in der Liverpool Arena

Sonntag, 7. Mai: Türkiser Teppich und offizielle Eröffnung des ESC 2023

Mittwoch, 10. Mai: Generalprobe zum zweiten Semifinale

Donnerstag, 11. Mai: 21.00 Uhr, live in ORF 1: „Eurovision Song Contest 2023 – Semifinale 2“ (Österreich mit Startnummer 13)

Der Eurovision Song Contest 2023 live in ORF 1

Der größte TV-Unterhaltungsevent der Welt geht wieder an drei Abenden über die Bühne: Das erste Semifinale steht am Dienstag, dem 9. Mai, das zweite Semifinale – mit Österreichs Vertreterinnen TEYA & SALENA mit Startnummer 13 – am Donnerstag, dem 11. Mai, und das Finale am Samstag, dem 13. Mai, live aus Liverpool jeweils ab 21.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1.

Die beiden Semifinal-Abende werden um 20.15 Uhr von ORF-Kommentator Andi Knoll mit „Mr. Song Contest proudly presents“ eröffnet. Am Finalabend führt Barbara Schöneberger durch die beiden ORF/ARD/SRF-Rahmensendungen „ESC – Der Countdown“ (20.15 Uhr) und „ESC – Die Aftershow“ (0.45 Uhr) live aus dem Tate Museum in Liverpool.

