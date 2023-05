Otto Jaus mit seiner Mutter Elisabeth und Hera Lind mit Artist „Dieto“ am 5. Mai bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 5. Mai 2023, sind Musiker, Schauspieler und Kabarettist Otto Jaus mit seiner Mutter Elisabeth sowie Bestseller-Autorin Hera Lind gemeinsam mit Artist Dieter „Dieto“ Kretzschmar um 21.20 Uhr im Talk mit „Vera“ in ORF 2.

Otto Jaus, eine Hälfte des Erfolgsduos „Pizzera & Jaus“, erzählt Vera Russwurm, wieso er den Muttertag für besonders wichtig hält, während Mama Elisabeth zugibt, dass sie diesen Tag am liebsten allein für sich genießt – ganz ohne Kinder und ohne Mann. Otto feiert den Muttertag daher mit seinem zweijährigen Töchterchen und seiner Frau Eva, die er – wie der Chartstürmer schwärmerisch erzählt – durch einen überaus intensiven Bühnenkuss lieben lernte. Dass seine Musik nicht unbedingt ihr Geschmack ist, gesteht Mama Elisabeth ebenso offen wie ihre Überzeugung, dass Otto der perfekte Strizzi ist – nicht nur in der Gaunerkomödie „Hals über Kopf“, die in den Kinos anläuft.

Außerdem zu Gast: Bestseller-Autorin Hera Lind. Von ihren bisher erschienenen 47 Romanen hat sie sagenhafte 22 Millionen Bücher verkauft. Die Hälfte davon sind Tatsachen-Romane – so wie ihr jüngstes Werk über den Artisten Dieter „Dieto“ Kretzschmar, der sie zu „Vera“ begleitet und von seinem abenteuerlichen Leben erzählt – mit zweifacher brandgefährlicher Flucht, die ihm letztendlich zu einer Weltkarriere verholfen hat.

