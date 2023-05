NEOS fordern grundlegende Strukturreformen im Gesundheitsbereich

Fiedler: „Standeskämpfe auf dem Rücken der Patientinnen und Patienten können wir uns nicht mehr leisten.“

Wien (OTS) - „Unser Gesundheitssystem ist marod. Pflegerinnen und Pfleger haben keine Ressourcen mehr, sind überlastet und verlassen teilweise auch den Beruf. Kassenärzte sind Mangelware und wer zu einem Wahlarzt geht, wartet oft ewig auf die Rückzahlung der minimalen Kostenersätze“, sagt NEOS-Gesundheitssprecherin Fiona Fiedler. „Was wir in so einer Situation am wenigsten brauchen, sind Standeskämpfe auf dem Rücken der Patientinnen und Patienten.“

NEOS fordern daher eine sofortige Überarbeitung der Berufsbilder, um die Arztlastigkeit des Gesundheitssystems zu reduzieren und die Ärztinnen und Ärzte für die Arbeit mit den Patienten freizuschaufeln. Fiedler: „Das Gesundheitspersonal muss seine Ausbildungen auch anwenden dürfen, eine Krankenschwester muss auch ohne Anweisung eine Wunde verarzten dürfen, ein Physiotherapeut muss nach einer Diagnose auch ohne ärztliche Verordnung behandeln dürfen, eine dafür ausgebildete Apothekerin muss auch impfen dürfen. Außerdem müssen Nostrifizierungen, vor allem von Pflegekräften, einfacher werden und dürfen keine bürokratische Hürde für wertvolle und motivierte Arbeitskräfte sein. Die Gesundheit und die beste medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten müssen an erster Stelle stehen.“

