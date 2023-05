Aviso Kunsthalle Wien, 11. Mai, 10 Uhr: PK Laure Prouvost

Wien (OTS) - Die Kunsthalle Wien und die Wiener Festwochen präsentieren gemeinsam die erste Einzelausstellung der französischen Künstlerin Laure Prouvost in Österreich. In Ohmmm age Oma je ohomma mama beschäftigt sich die Turner-Preisträgerin mit der Figur der Großmutter als Ahnin und Vorreiterin und verwandelt den Ausstellungsraum in ein Theater der Objekte, Erinnerungen und der Vorstellungskraft.

Am 11. Mai stellen wir Ihnen die Schau in der Kunsthalle Wien Museumsquartier vor, Ihre Gesprächspartner*innen bei unserer Presseveranstaltung sind:

Künstlerin Laure Provoust

Kuratorin Carolina Nöbauer

WHW , künstlerische Leitung der Kunsthalle Wien

, künstlerische Leitung der Kunsthalle Wien Christophe Slagmuylder, Intendant der Wiener Festwochen

Die Presseunterlagen zur Ausstellung finden Sie hier.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

PK Laure Prouvost

Datum: 11.05.2023, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Kunsthalle Wien MuseumsQuartier

Museumsplatz 1, 1070 Wien, Österreich

Url: https://kunsthallewien.at/ausstellung/laure-prouvost/

Rückfragen & Kontakt:

Kunsthalle Wien

Katharina Schniebs

Presse & PR

+43 (0) 1 521 89 - 221

presse @ kunsthallewien.at

www.kunsthallewien.at