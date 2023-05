22. Bezirk: Autorin Schmied und Trio „Reveilles“ im Stadl

Lesung (6.5.) und Konzert (7.5.), Zählkarten: 0677/630 19 868

Wien (OTS) - Das ehrenamtliche Team des Vereins „Kulturfleckerl Eßling“ weist auf seine nächsten Veranstaltungen im rustikalen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96) hin: Eine Lesung mit der Donaustädter Autorin und Lyrikerin Evie Schmied findet am Samstag, 6. Mai, ab 17.00 Uhr, statt. Schmied stammt aus Aspern, schreibt seit 1998 und bringt an dem Nachmittag gefühlvolle Geschichten und Gedichte zu Gehör. Packende Swing- und Jazz-Klassiker plus Lieder der „Andrew Sisters“ erschallen am Sonntag, 7. Mai, ab 19.00 Uhr, beim Auftritt des charmanten Musik-Trios „The Reveilles“. Seit 2017 besteht die Gruppe („3 Stimmen, Klavier und Kontrabass“) und beim Stadl-Konzert 2020 erhielten die Damen großen Applaus. Am Samstag und am Sonntag ist der Zutritt kostenlos. Eine Bestellung von Zählkarten wird empfohlen: Telefon 0677/630 19 868. Reservierungen via E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Die freiwillig werkenden Vereinsleute bereiten derzeit spätere Konzerte im „Kultur-Stadl Eßling“ vor. Geplant sind Gastspiele der Kapelle „Remember Elvis Band“, des Orchesters „Sinfonietta dell Arte“ sowie der Jazz-Vokalistin Jenny Agostini. Erteilung von Auskünften: Telefon 0699/180 64 640. Christian Langhammer fungiert als neuer „Kulturfleckerl“-Obmann und antwortet auch gerne auf Anfragen per E-Mail: kultur@kulturfleckerl.at.

