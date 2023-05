Ringvorlesung und Open Lectures zum Thema Nachhaltigkeit und Aktivismus

Salzburg/Puch-Urstein/Kuchl (OTS) - Von 8. bis 12. Mai 2023 steht das Thema Nachhaltigkeit an der FH Salzburg im Fokus. Fünf Veranstaltungen im Rahmen einer Ringvorlesung beleuchten das Thema „Aktivismus“ aus verschiedenen Perspektiven. Zusätzlich sind in dieser Woche ausgewählte Lehrveranstaltungen an den Salzburger Hochschulen rund um das Thema Nachhaltigkeit für Interessierte geöffnet – an der FH, an der PLUS, der Universität Mozarteum und der Pädagogischen Hochschule.



Wie kommt Nachhaltigkeit in die Hochschule und in die Gesellschaft? Leistet auch Aktivismus einen wertvollen Beitrag, oder schadet er diesem Ziel? Die neue Ringvorlesung an der FH Salzburg beschäftigt sich dieses Jahr mit dem Thema „Aktivismus – erforderlicher Treiber der Veränderung?“.

Ein besonderer Fokus richtet sich auf die Bedeutung aktiver Einzelpersonen bzw. Gruppen. Auch wenn der Begriff im gegenwärtigen Gebrauch insbesondere in Verbindung mit Klimaaktivismus durch einzelne Gruppen negativ besetzt wird, so ist Aktivismus ein Baustein gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. In Vorträgen gibt es Inputs aus unterschiedlichen Perspektiven: Speaker sind Ernest Aigner („Shaping Society“ – Wege zur klimasozialen Gesellschaft), Heidi Grobbauer („Understanding Sustainability“) und Bettina Ludwig („Changing Society“). Programm: www.fh-salzburg.ac.at/beyond-the-plate

Abschlussdiskussion mit Aktivist*innen. Der letzte Teil der Ringvorlesung an der FH Salzburg holt die Akteure auf das Podium und lädt zur Diskussion: Klimabewusste Gruppen, NGOs und Aktivist*innen - darunter Fridays for Future, Letzte Generation, Erde brennt - diskutieren mit Hans Holzinger (JBZ).

Hochschulweite Open Lectures

In der Woche vom 8. – 12. Mai 2023 gibt es für interessierte Personen außerdem die Möglichkeit, an ausgewählten Lehrveranstaltungen der Salzburger Hochschulen teilzunehmen. Ein umfangreiches Angebot aus verschiedenen Fachrichtungen steht dabei zur Verfügung. Teilnehmende Hochschulen und Details.

