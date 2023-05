CMS berät Best in Parking bei substanzieller Minderheitsbeteiligung durch Macquarie Asset Management

Wien (OTS) - Der weltweit größte Infrastrukturinvestor Macquarie Asset Management mit verwalteten Assets in Höhe von nahezu EUR 500 Mrd., erwirbt im Wege einer Kapitalerhöhung eine substanzielle Minderheitsbeteiligung an der Best in Parking AG. Ein international erfahrenes Anwaltsteam unter der Leitung von CMS Österreich hat Best in Parking und den Mehrheitsaktionär, die Breiteneder Immobilien Parking AG, juristisch beraten und damit wesentlich zum erfolgreichen Abschluss der komplexen Transaktion beigetragen.

Best in Parking betreibt aktuell rund 87.000 Stellplätze an 198 hochqualitativen Standorten, die als E-Tankstellen der Zukunft und Hubs für Mobilität fungieren. Derzeit verfügt das Unternehmen über 470 E-Ladepunkte, die bis 2025 auf über 1.000 ausgebaut werden sollen. Neben den Kernmärkten Österreich, Italien und Kroatien ist das Unternehmen auch in der Schweiz, der Slowakei, Slowenien und anderen Märkten tätig.

Multinationales CMS-Anwaltsteam

Best in Parking und die Breiteneder Immobilien Parking AG wurden bei der komplexen Transaktion von einem multinationalen CMS-Team aus Österreich, Italien, Kroatien und Slowenien beraten.

Martin Zuffer, Partner bei CMS Wien und federführend für den erfolgreichen Abschluss der Transaktion verantwortlich: „ Die Transaktion war sowohl in der Strukturierung als auch in zeitlicher Hinsicht komplex und erforderte die Bereitstellung von Juristen-Teams in verschiedenen Jurisdiktionen innerhalb kürzester Zeit. Das internationale Know-how des CMS-Teams trug wesentlich dazu bei, dass alle rechtlich relevanten Fragen, die bei derart komplexen Transaktionen auftreten, rasch und vorausschauend beantwortet werden konnten. Es freut uns sehr, dass Best in Parking den nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung genommen hat und gemeinsam mit Macquarie Asset Management ihren erfolgreichen Expansionskurs fortführen wird. “

Das Cross-border und Cross-practice Team von CMS unter der Leitung von Martin Zuffer umfasste Philipp Mark, Walter Gapp, Shivam Subhash, Anna-Maria Kohlweg (alle Private Equity, Capital Markets, Österreich), Alexander Rakosi, Clemens Grossmayer, David Kohl (alle M&A, Österreich), Sixtus Kraus (Corporate, Österreich), Dieter Zandler, Vanessa Horaceck (beide Competition, Österreich), Stefan Paulmayer (Banking & Finance, Österreich), Johannes Hysek, Mariella Kapoun, Maximilian Uidl (alle Real Estate, Österreich), Marlene Wimmer-Nistelberger, Vera Mitteregger (beide Public Law, Österreich), Daniela Krömer (Employment, Österreich), Hans Lederer (IP/IT, Österreich), Oliver Werner (Compliance, Österreich), Sibylle Novak (Tax, Österreich), Massimo Trentino, Elena Papa (beide M&A, Italien), Valerio Giuseppe Daniele (Banking & Finance, Italien), Dunja Jandl, Sara Mernik (beide Real Estate, Slowenien), Irena Šik Bukovnik, Maja Šipek (beide Banking & Finance, Slowenien), Ana-Marija Skoko, Sandra Lisac, Ana Koceic, Antonija Kanjer (alle Real Estate, Kroatien), Karmen Sinožić (M&A, Kroatien), Marija Zrno Prošić (Competition, Kroatien), Marija Mušec (Energy & Infrastructure, Kroatien), Tamara Jelić Kazić, Mirta Klaić (beide Tax, Kroatien), Mia Kalajdžić, Luka Abrlić (beide Employment, Kroatien) und Vedrana Vučković (Dispute Resolution, Kroatien).

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten in Österreich sowie in Südosteuropa und verfügt über Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, Sarajewo, Skopje, Sofia und Zagreb. Um die 200 Jurist:innen und Steuerexpert:innen verstehen es durch ihre Spezialisierung, Klient:innen in allen Fragen des nationalen sowie internationalen Wirtschaftsrechts effizient und auf höchstem Niveau zu beraten.

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist darüber hinaus Gründungsmitglied von CMS, einer internationalen Organisation von Anwaltskanzleien. Mit rund 5.000 Jurist:innen und 73 Büros in 43 Ländern verfügt CMS über eine langjährige lokale Expertise sowie ein globales Netzwerk.

cms.law

