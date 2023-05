21. Bezirk: Konzerte „Träumerei“ und „Liebesgeschichte“

Musik-Abende am 6. Mai und 7. Mai, Information: 0664/55 66 973

Wien (OTS) - Der Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, im „Mautner Schlössl“) ist einmal mehr der Schauplatz kurzweiliger Musik-Veranstaltungen. Am Samstag, 6. Mai, fängt dort um 19.00 Uhr ein abwechslungsreiches Programm mit Liedern, Duetten, Arien und „Songs“ aus Oper, Musical und Filmen an. Die Sängerinnen Renate Stübner (Sopran) und Daniela Treffner (Mezzosopran) sowie der Pianist Walter Bass wirken an diesem Konzert mit der Devise „Träumerei im Frühling“ mit. Das Publikum wird um die Entrichtung fixer „Eintrittsspenden“ (pro Person 15 Euro) ersucht.

Gleichermaßen empfehlenswert ist der Abend am Sonntag, 7. Mai, ab 18.00 Uhr, mit dem Motto „Assuncao“. Es erklingen bewegende Stücke von Heitor Villa-Lobos, die den Anwesenden eine „Kleine Liebesgeschichte“ erzählen. Neben den beiden Solisten Marcelo Okay (Tenor) und Michael Schnack (Klavier) steht das Ensemble „Praia Vermelha“ auf der Bühne. Der Kultur-Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ bittet um einheitliche „Eintrittsspenden“ (15 Euro pro Person). Nähere Informationen und Anmeldungen: Telefon 271 96 24 (Eva Krapf). Kontakt via E-Mail: eva.krapf@gmx.at.

Der ehrenamtlich tätige Museumsleiter, Ferdinand Lesmeister, koordiniert verschiedenste Kultur-Aktivitäten im Bezirksmuseum Floridsdorf. Auskünfte zu den aktuellen Veranstaltungen können Interessierte unter der Rufnummer 0664/55 66 973 einholen. Die E-Mail-Adresse des Museums lautet: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte: www.beethoven-gedenkstaette.at

