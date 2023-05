Rekord Fenster, Gaulhofer und Alusommer gewinnen LEVA 2023

BRANCHENRADAR.com Marktanalyse verlieh zum zweiten Mal den österreichischen Fensterpreis für die Bestperformer der Fensterindustrie.

Wien/Salzburg (OTS) - Gestern Abend wurden im Imlauer Hotel Pitter in Salzburg der LEVA 2023 verliehen. Der Event wurde unterstützt von Alukönigstahl. Der LEVA ist ein Anerkennungspreis für die Leistung von Fenstererzeugern am österreichischen Markt. Ausgezeichnet wurden die Bestperformer des Jahres 2022. An der Galaveranstaltung nahmen die Spitzen der in Österreich vertretenen Fensterindustrie teil.

Der Regionalpreis wurde heuer für das Bundesland Salzburg vergeben. Gewinner ist die Gaulhofer Industrie-Holding GmbH. Thomas Braschel nahm stellvertretend für das Unternehmen den Preis entgegen. Den erstmalig verliehenen Preis in der Kategorie „Aluminiumfenster“ erhielt die ALUSOMMER GmbH. Übergeben wurde die Auszeichnung an Geschäftsführer Hans Tritremmel. Zum Bundessieger wurde die Rekord Franchise GmbH gekürt, deren Gründer Armin Strussnig die Trophäe freudig in Empfang nahm.

