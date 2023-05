„Im Zeit-Raum: Anton Zeilinger“ am 15.5. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) - Eine Spurensuche zwischen Wissen und Glauben: Am Montag, den 15. Mai (18.30 Uhr) ist Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger zu Gast in der Reihe „Im Zeit-Raum“ und spricht mit Johannes Kaup über Quantenphysik und Naturphilosophie. Die Veranstaltung kann auch via Audio-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Anton Zeilinger gilt als Pionier der Quanteninformationswissenschaft, dabei geht es um die Übertragung von Quanteninformation zwischen Lichtteilchen, sogenannten Photonen. Über die Jahre hinweg hat Zeilinger die Geschichte der Quantenmechanischen Verschränkung neu geschrieben. Für Experimente mit verschränkten Photonen und allgemein verschränkten Quantenzuständen erhielt Anton Zeilinger im Dezember 2022 den Physik-Nobelpreis. Seine universitäre Laufbahn führte ihn von der Universität Wien und TU Wien ans MIT in Cambridge (Massachusetts), ans College de France in Paris, an die TU München, die Uni Oxford, die Uni Innsbruck. Er ist nicht nur eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet der Quantenphysik, sondern macht sich auch Gedanken, welche philosophischen und religiösen Fragen seine Forschungsergebnisse aufwerfen: „An Gott zu glauben oder nicht ist für einen Naturwissenschafter genauso eine persönliche Frage, wie für einen Laien. Gott kann nicht nachweisbar sein, aber er kann auch nicht nicht nachweisbar sein. Als Wissenschafter bin ich Atheist, nicht aber als Mensch, der über das, was er erforscht, nachdenkt.“ Der Eintritt für „Im Zeit-Raum: Anton Zeilinger“ am Montag, den 15. Mai (18.30 Uhr) im Großen Sendesaal beträgt EUR 19,–; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

