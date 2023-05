Einladung zur Florianifeier der Wiener Rauchfangkehrer

Am 12. Mai mit traditionellem Festzug ab 16.30 in Neustift am Walde

Wien (OTS) - Zum Selbstverständnis des Berufsstandes der Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer gehört auch die Pflege von Traditionen. So eine Tradition ist die Florianifeier zum Gedenken an den Schutzpatron des Berufes, dem Heiligen Florian. Die Feier wird heuer am 12. Mai veranstaltet.

Dazu laden wir die Vertreter der Medien herzlich ein.

Ab 16 Uhr spielt im Festlokal das „Blasorchester Wiener Netze“ zur Einstimmung auf. Anschließend erfolgt um 16.30 Uhr der bei Bevölkerung und Touristen gleichermaßen beliebte Festzug zur nahen Pfarrkirche – die Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer in Galauniform mit strahlend weißer Kehrhaube, begleitet von Trägern der historischen Innungsfahnen und vom Blasorchester. Nach dem traditionellen Gottesdienst geht es im Festzug zurück zum „Fuhrgassl-Huber“, wo geladene Ehrengäste von Innungsmeister Christian Leiner begrüßt werden und den Abend gemütlich ausklingen lassen.

WANN: 12. Mai 2023, 16.30 Uhr Beginn des Festumzuges zur Kirche

WO: Heurigenlokal „Fuhrgassl-Huber“, Neustift am Walde 68, 1190 Wien.

Seit fast 600 Jahren überprüfen die Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer im Auftrag der Stadt regelmäßig Feuerstätten, Kamine und Rauchfänge und tragen damit maßgeblich und vorbeugend zur Sicherheit der Bevölkerung bei. Die traditionellen Tätigkeiten der Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer stehen seit 2019 im Weltkulturerbe-Katalog der UNESCO.



In den vergangenen Jahrzehnten erfolgte die Wandlung zum modernen Berufsbild mit wichtigen Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz. Auch werden die Rauchfangkehrerinnen und Rauchfangkehrer künftig eine stärkere Rolle in der Energieberatung sowie in der Umweltberatung einnehmen.

