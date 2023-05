Marc Carnals „Das Begräbnis“: ein Ö1-Hörspiel in Paar-Reimen und als binauraler Podcast

Wien (OTS) - Am Samstag, den 6. Mai steht im „Ö1 Hörspiel“ (14.00 Uhr) „Das Begräbnis“ von Marc Carnal auf dem Programm. Die Chronik einer katastrophenreichen Trauerfeier ist ein Hörspiel in Paar-Reimen und sowohl als binaurale Fassung unter https://oe1.orf.at/hoerspiel als auch als binauraler Podcast unter https://sound.orf.at/ abrufbar.

In Marc Carnals „Das Begräbnis“ versammeln sich auf einem idyllischen Provinz-Friedhof Familie und Weggefährten des ominösen Magnaten Walter List, um dem kürzlich Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Doch schon während der Beisetzung brechen wüste Streitigkeiten um das Erbe des Millionärs aus und schon bald steuert das Begräbnis auf ein großes Fiasko zu. In einer morbiden Fortsetzung seines Hörspiels „Die Hochzeit“, das letztes Jahr mit dem „Ö1 Publikumspreis“ ausgezeichnet wurde, erzählt Marc Carnal auf brachial-satirische Weise und wieder durchgehend in Paar-Reimen die Chronik einer katastrophenreichen Trauerfeier. In der diesjährigen ORF-Produktion wirken Christoph Grissemann als Erzähler und Michaela Bilgeri, Reinhold G. Moritz, Sarah Viktoria Frick und Martin Vischer mit. Ton: Martin Leitner, Schnitt: Manuel Radinger, Regie führte der Autor.

Parallel zur Ausstrahlung im Radio ist „Das Begräbnis“ unter https://oe1.orf.at/hoerspiel binaural zu hören, der binaurale Podcast ist unter https://sound.orf.at/ abrufbar. Eine binaurale Aufnahme erlaubt ein natürliches Hörerlebnis mit Kopfhörern, natürlicher als dies bei der Wiedergabe mit Lautsprechern möglich ist: Es ist die Reproduktion des räumlichen Hörens. Dabei ist die Ortung der Schallquellen nicht nur zwischen links und rechts, sondern auch zwischen vorne und hinten, oben und unten möglich. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.

