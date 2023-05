Im Podcast die Welt zum Besseren verändern

Trainconsulting lädt mit einem neuen Podcast dazu ein, aktiv zu grundlegenden Veränderungen von Systemen beizutragen.

Wien (OTS) - „Die Schöne und das Biest“ lautet der Titel eines neuen Podcasts, der nichts Geringeres will als die Welt zu verändern – mithilfe von „schönen Organisationen“. Was genau das heißt, darüber sprechen die Journalistin, Autorin und bekennende Feministin Mari Lang und der leidenschaftliche Musikliebhaber, Zumuter und Geschäftsführer der systemischen Unternehmensberatung Trainconsulting, Lothar Wenzl, mit engagierten Veränderern. Zu hören ab 8. Mai.

Mari Lang und Lothar Wenzl loten aus, wie man „Schönheit“ auf Unternehmen umlegen kann. Neben Politik und Zivilgesellschaft haben diese den weitreichendsten Einfluss auf die Gestaltung einer besseren Welt. „Schöne Organisationen tragen ihren Teil zu einer ökologisch nachhaltigeren und sozial balancierteren Welt bei. Für alle Organisationen wird dies bereits in den nächsten Jahren zu einem der entscheidenden Wettbewerbsfaktoren werden“, ist Lothar Wenzl überzeugt.

Moderatorin Mari Lang: „Wer die Welt verändern will, muss sie zuerst einmal verstehen. Durch meinen Job als Journalistin und ewige Fragestellerin versuche ich dringend nötige Veränderung anzustoßen.“ Im Podcast „Die Schöne und das Biest – warum schöne Organisationen die Welt verändern“ holen Mari Lang und Lothar Wenzl Menschen vor den Vorhang, die Verantwortung übernehmen und Veränderung anstoßen: Einer der Gäste im Talk ist Bernhard Kerres, Technologieunternehmer, ehemaliger Konzerthauschef, Businesscoach und Opernsänger. Er fordert das „Ende von Führungskräften“ und ein grundsätzliches Umdenken. Daniel Landau, Dirigent, Betriebswirt, Initiator der jüngsten Lichtermeere, Taxifahrer, Pflichtschullehrer, Gründer des Kulturcafé „tachles“ und vor allem diverser Bildungsinitiativen, will keine Ruhe geben, bis jedes Kind Zugang zu besserer Bildung hat. Auch er ist Impulsgeber im Podcast, ebenso wie Hannah Lux. Die Pionierin im Entrepreneurship-Sektor, Mitbegründerin des Wiener Social Entrepreneur-Erfolgsmodells Vollpension und Brückenbauerin zwischen Welten, will den Blick auf das Innen lenken, um im Außen Dinge zu bewirken.

Link zu Trainconsulting.eu. Der Podcast ist dort ab 8. Mai freigeschaltet.

Über Trainconsulting

Trainconsulting zählt seit mehr als 30 Jahren zu den führenden Unternehmensberatungen aus Österreich. Unsere Berater:innen haben unterschiedliche Organisationserfahrung und systemische Expertise. Wir arbeiten mit Unternehmen aus allen Branchen und Sektoren, Civil Society Organisationen und staatlichen Institutionen. Wir können auf ein umfassendes internationales Beraternetzwerk zugreifen. Wir gestalten Transformation. Unsere Themen sind Strategieentwicklung und Geschäftsprozesse, Reorganisation und Organisationsdesign. Führung ist dabei immer mit am Spielfeld.



Veränderung ist schwierig. Wir erkennen Muster, bringen Außensicht ein, sprechen Klartext und bringen so Entwicklung in Gang. Wir sind Zumuter:innen. Im tiefen Vertrauen, dass Veränderungen gelingen, gehen wir Problemen auf den Grund. Durch unsere Arbeit zeigen sich neue Perspektiven, Zielbilder und Handlungsoptionen. Unsere Kund:innen können damit Probleme an der Wurzel packen und es entstehen neue Lösungen und Entscheidungen, die halten. „Die Gesellschaft und das Wirtschaftssystem sind in radikaler Veränderung. Nur Unternehmen, die sich ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung stellen, werden auch ökonomisch eine Zukunft haben. Für uns sind das "schöne" Organisationen im umfassenden Sinn. Um diese zu gestalten, braucht es starke Partner:innen wie uns.“

