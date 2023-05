REMINDER - Donauinsel Open Air Festival 2023

Wien/St.Pölten/Eisenstadt/Graz/Linz (OTS) - Bald ist es soweit! Pünktlich zum Pfingstwochenende startet am 26. Mai erstmalig das 3-tägige Donauinsel Open Air Festival.

Unter dem Motto „3 TAGE – 30 KÜNSTLER - 30 STUNDEN PARTY“ verwandeln die Veranstalter, der mittlerweile seit über 10 Jahren zur festen Größe der heimischen Oktoberfeste zählenden „Brunner Wiesn“, die „Sportinsel“ auf der Wiener Donauinsel in ein MEGA FESTIVALGELÄNDE für 20.000 BesucherInnen täglich.

Geboten werden hier 3 Festivaltage der Spitzenklasse in unterschiedlichen Genres.

Die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbare Sportinsel bei der Donaubrücke verspricht Festivalfeeling pur!

Am Freitag den 26. Mai 2023 startet It´s my Life, das 90´er Donauinsel Open Air Festival

powered by Radio Arabella, mit den Top LIVE-Acts Snap! “Rhythm Is a Dancer”, Dr. Alban “It´s My Life”, East 17 “Stay Another Day”, Caught in the Act “Love Is Everywhere”, Whigfield, Masterboy & Beatrix Delgado, Corona, Atomic Kitten, La Bouche, No Mercy und Magic Affair.

Moderiert wird hier von dem 90´er Moderator schlechthin, Viva Liebling Mola Adebisi und Radio Arabella Moderator Fabian Kotschwar.

It´s my Life, Österreichs größtes 90´er Open Air Festival, holt euch die Musik und die Stars der Neunziger zurück auf die Bühne und nimmt euch mit in das Jahrzehnt, welches uns die größten Hits aller Zeiten beschert hat!

Aftershow-Party ab 23:00 Uhr im A-Danceclub (Handelskai 94-96, 1200 Wien)

Am Samstag, 27. Mai 2023 folgt Baller Island, Österreichs größtes Mallorca Open Air Festival. Dafür konnte man sich die Ballermannstars Peter Wackel „Scheiss drauf, Malle is nur einmal im Jahr!“, Markus Becker „Das Rote Pferd“, Olaf Henning „Cowboy&Indianer“, Frenzy "20 Zentimeter", Jürgen Milski, Matty Valentino, Micha von der Rampe, Marry, Norman Langen, Carina Crone „Es eskaliert eh“, die Zipfelbuben „Olivia“ und auch Isi Glück sichern.

Eine Party voller WOW-Effekte und absoluter Reizüberflutung,

100% Entertainment & Acts, sowie eine Show, die absolut jeden Partyfan begeistern wird!

Aftershow-Party ab 23:00 Uhr im A-Danceclub (Handelskai 94-96, 1200 Wien)

Am Sonntag, 28. Mai 2023 (nächster Tag ist Feiertag!) dann der krönende Abschluss mit Electronic Island powered by Radio Energy.

Geboten wird ein internationales Star-DJ Line-Up bestehend aus

Claptone „No Eyes“, Sasha & John Digweed, Nora en Pure, Sébastien Léger, Len Faki, Andrea Oliva, Matador, Anna Ulrich & Möwe.

Mit diesem Mega Line-Up und der atemberaubenden Kulisse wird sich die Festivalcrowd unvergessliche Erinnerungen schaffen!



Musiktechnisch bleibt definitiv kein Wunsch offen und auch das große Festivalgelände des Donauinsel Open Air's wird hier einiges bieten.

Neben einem Vergnügungspark mit diversen Fahrgeschäften, Chill-Out-Areas sowie einem großen Foodcourt und ausreichend Bars wird es auch verschiedenste Promotionstände mit tollen Gewinnen geben.

Unter anderem wird bei Baller Island ein Reisegutschein von "Restplatzbörse" im Wert von € 2.000.- für die Partyinsel Mallorca verlost.

Festivaltickets unter:

www.donauinselopenair.at

www.wien-ticket.at

www.oeticket.com

Vergünstigte Tickets für die offizielle Aftershow-Party im A-Danceclub am 26.+27.5.2023:

www.donauinselopenair.at



www.donauinselopenair.at

www.oeticket.com

www.wien-ticket.at

Ein Restkontingent von VIP Tickets sind noch im Verkauf!

Mit diesen Tickets kann man hier mit einem All you can drink & eat Package (Schankgetränke und Buffet), sowie mit einer Hammersicht zur Bühne, den perfekten Festivaltag erleben!

Facts:

Termin: 26. – 28. Mai 2023 (Pfingstwochenende)

Location: Donauinsel (Sportinsel), Donaubrücke U6 Station Handelskai

Homepage: www.donauinselopenair.at





Das Programm:

26. Mai 23 - It´s my life, das 90´er Open Air Festival presented by Radio Arabell

(Einlass ab 14 Uhr)

27. Mai 23 - Baller Island, Österreichs größtes Mallorca Open Air

(Einlass ab 13 Uhr)

28. Mai 23 - Electronic Island, Wiens größtes Electronic Open Air powered by Radio Energy

(Einlass ab 13 Uhr/nächster Tag ist ein Feiertag!)

