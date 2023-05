K-Businesscom gewinnt mit KBC Platform-X „Sky Rocket Award“

Wien, Mai 2023 (OTS) - Die Experten der K-Businesscom haben gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner Red Hat die Basis für KBC Platform-X entwickelt und setzen dabei auf neue Technologien aus dem Bereich Enterprise Open Source-Software. Die Innovationskraft von K-Businesscom als Red Hat Certified Cloud und Service Provider, die in die flexible und modulare Lösungsentwicklung floss, wurde nun während des Red Hat Partner Kickoff Österreich mit dem Red Hat „Sky Rocket Award“ ausgezeichnet.

„Es freut uns sehr, dass wir im Rahmen des Red Hat Partner Kickoffs Österreich den "Sky Rocket Award" für unsere K-Businesscom AG Initiativen im Red Hat Ecosystem erhalten haben. Dieser Award ist eine große Motivation für unser erstklassiges Team, das immer wieder mit sehr viel Engagement, Einsatz und starker Technologie von Red Hat Container- und Automatisierungslösungen liefert“, erklärt Martin Schober, Vice President Digital Solutions bei K-Businesscom. „In der heutigen Zeit werden Lösungen immer komplexer. Es kann für Unternehmen schwierig sein, der Geschwindigkeit, in welcher heutzutage neue Technologien entwickelt werden, alleine nachkommen zu können. Durch den Open Source Ansatz wird das Potential einer riesigen Community genutzt und von Red Hat in ein Enterprise-fähiges Produkt verwandelt.“

Red Hat OpenShift ist bestens für den Unternehmenseinsatz geeignet. Als Plattform sowohl für Containerorchestrierung- als auch Anwendungsentwicklung bietet Red Hat OpenShift diverse Möglichkeiten, Software in Unternehmen noch schneller bereitzustellen. Mitgelieferte Komponenten wie Monitoring, Loadbalancing und Operator Lifecycle Manager verschaffen mehr Zeit für Operations. Red Hat OpenShift lässt sich in bestehende Entwicklungsprozesse integrieren und an bestehende CI/CD-Vorgaben anpassen. Mittelständische Unternehmen sowie Großkonzerne können von dieser modularen Lösung profitieren.



„Zusammen mit K-Businesscom können wir unsere Kunden bei Zukunftsthemen, wie Containerisierung in der Digitalisierung, AI/ML Lösungen in Cloud Umgebungen und hybride Container-Environments begleiten und unterstützen“, ergänzt Dieter Ferner-Pandolfi, Country Manager Austria bei Red Hat.



Der Vorteil von Red Hat OpenShift ist die automatisierte Applikationsbereitstellung. Änderungen und neue Anwendungen können von unterschiedlichen Teams schneller und einfacher bis in die Produktion bereitgestellt werden. Die Betriebsmannschaft des Rechenzentrums muss nicht mehr in den Release-Prozess involviert werden. Das führt zu schnellem Kundenfeedback und ist zeit- und kostensparend in der Softwareentwicklung. Kunden können die Vorteile von On-Premise und Cloud-Lösungen kombinieren. Gleichzeitig bleiben die Daten unter Kontrolle des Kunden und bei Bedarf abgesichert durch die KBC Security Managed Services.



„Die Zusammenarbeit mit Red Hat, dem Technologieführer im Bereich unterstützte Betriebssysteme zeichnet sich durch einen sehr hohen Qualitätsstandard sowie Zuverlässigkeit aus. Wichtig ist, dass im Enterprise Bereich verlässliche Partner wie Red Hat und KBC zusammenarbeiten, um einen entsprechenden Enterprise-Support auch bereitstellen zu können. Wir können als Red Hat Certified Cloud and Service Provider für unsere Kunden auch den kompletten Betrieb der gesamten Lösung ermöglichen“, ergänzt Martin Schober von K-Businesscom.

K-Businesscom (vormals Kapsch BusinessCom) ist Österreichs führender ICT-Lösungs- und Serviceprovider und Digitalisierungspartner. Die KBC verknüpft dabei zertifizierte Technologiekompetenz mit Branchen-Know-how als Consulter und end-to-end Digital Business Engineer. In der DACH-Region, Rumänien und Tschechien entwickelt das Unternehmen neue Geschäftsmodelle mit seinen Kunden auf eigenen KBC-Plattformen mit IOT, AI- und anderen Software-Applikationen. K-Businesscom begleitet seine Kunden auch bei ihrer Cloud Transformation Journey und bei der Entwicklung von Smart Offices. Das KBC Cyber Defense Center sorgt für den 24/7 Schutz vor Cyberangriffen.

Die Basis für all das bildet die 130-jährige Innovationskraft der Kapsch-Gruppe und die langjährige Erfahrung der KBC als Marktführer für Netzwerklösungen, Collaboration, Datacenter-Infrastruktur, Security und Managed Services. Kombiniert mit den Technologien und Services zahlreicher internationaler Hersteller wie beispielweise Cisco, Microsoft, HPE oder AWS.

Umsatz GJ 22/23: rd. 520 Mio. Euro Anzahl MA: 1.622

Red Hat, the Red Hat logo and OpenShift are trademarks or registered trademarks of Red Hat, Inc. or its subsidiaries in the U.S. and other countries.



