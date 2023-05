Engelberg: Auslandskatastrophenfonds sorgt für Hilfe vor Ort, schafft Perspektiven und verhindert Migration

FPÖ-Kassegger-Kritik geschmacklos – Regierung kämpft gegen humanitäre Not – 50 Mrd. Euro gegen Teuerung, Inflation & Energiekrisen in Österreich sprechen klare Sprache

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Der Auslandskatastrophenfonds steht nicht nur für Hilfe vor Ort, sondern schafft auch Perspektiven und verhindert Migration“, betont der ÖVP-Sprecher für internationale Entwicklung, Martin Engelberg, zu den unmöglichen Anwürfen des FPÖ-Abgeordneten Kassegger. Österreich nehme seine Rolle innerhalb der globalen Staatengemeinschaft wahr und beteilige sich am internationalen Kampf gegen humanitäre Notlagen. Daher habe der Ministerrat heute auch mit 21,5 Millionen Euro die größte Einzelauszahlung aus dem Auslandskatastrophenfonds des Außenministeriums beschlossen. Engelberg: „Mit diesen Mitteln wird die Arbeit österreichischer NGOs im Nahen Osten, Afrika und Afghanistan unterstützt. Die Regierung und Außenminister Alexander Schallenberg setzen so einen wichtigen Schritt, um Not zu lindern. Dadurch können die Menschen in den betroffenen Regionen wieder Hoffnung schöpfen und Migrationsströmen wird entgegengewirkt.“

Generell sei die Kritik von Kassegger unangebracht, „schließlich ist jeder Beitrag, der dazu dient, Katastrophen zu lindern, auch ein Beitrag für Frieden und Sicherheit“, von dem auch Europa und Österreich profitieren würden. Der Versuch Kasseggers, hier zu spalten, statt konstruktiv mitzuarbeiten, sei abzulehnen. Engelberg abschließend: „Auch in Österreich haben wir angesichts der multiplen Krisen und der vielen Herausforderungen der vergangenen Jahre für die Bevölkerung und das Land gehandelt. So hat die Bundesregierung insgesamt rund 50 Milliarden Euro gegen Teuerung, Inflation und Energiekrisen auf den Weg gebracht. Das spricht innenpolitisch eine klare Sprache, die auch Kollege Kassegger verstehen sollte.“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at