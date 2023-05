FPÖ – Linder zu Ehrenamtsgipfel: "Es darf nun nicht bei schwarz-grünen Ankündigungen, Versprechen und Bekenntnissen bleiben!"

„Bei möglichen Rechtsstreitigkeiten nach einem Einsatz sollte ein Sicherheitsnetz für allfällige Haftungsrisiken für die Freiwilligen geschaffen werden“

Wien (OTS) - „Das Ehrenamt bei den Blaulichtorganisationen sorgt dafür, dass sich in diesem wichtigen Bereich Freiwillige für die Gesellschaft engagieren und somit auch in Notsituationen helfen. Österreich zeigt ein beeindruckendes ehrenamtliches Engagement und dieses genießt in der Bevölkerung sehr viel Vertrauen und ein hohes Ansehen. Daher ist es dringend notwendig, das Ehrenamt insgesamt zu stärken. Es darf nun nicht bei den heutigen Ankündigungen, Versprechen und bloßen Bekenntnissen zum Ehrenamt vonseiten der schwarz-grünen Regierung bleiben“, sagte der freiheitliche Ehrenamtssprecher NAbg. Max Linder zum Ergebnis des Ehrenamtsgipfels.

„Österreichs Feuerwehren, Rettungsorganisationen, Berg-, Flug- oder Wasserrettung dürfen nämlich nicht als eine Selbstverständlichkeit betrachtet, sondern müssen bestmöglich unterstützt werden. Für eine Erhöhung der Attraktivität ehrenamtlicher Tätigkeiten sollte bei möglichen Rechtsstreitigkeiten nach einem Einsatz ein Sicherheitsnetz für allfällige Haftungsrisiken für die Freiwilligen geschaffen werden. Weitere Forderungen unter anderem sind die Rückerstattung der Mehrwertsteuer beim Kauf von nötigen Gerätschaften, auch die Autobahnvignette sollte für alle, die zu ihrem Dienst fahren gratis zur Verfügung gestellt werden. Das Ehrenamt spielt in unserem gesellschaftlichen Leben eine große Rolle und trägt auch sehr viel zur Identifikation innerhalb einer Gemeinde bei. Diese engagierten Menschen sind überaus kompetent und agieren höchst professionell auf hohem Niveau. Dafür gebührt ihnen meine höchste Anerkennung und Wertschätzung“, betonte Linder.

