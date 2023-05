Das Geschäft mit der Teuerung: Laut „BLICKWECHSEL“-Umfrage sieht klare Mehrheit ungerechtfertigte Preiserhöhungen

Vor allem bei Energie und Lebensmittel fällt die Teuerung am meisten auf. Alle Infos und weitere Ergebnisse zeigt die Sendung „BLICKWECHSEL“ morgen ab 21:10 Uhr live bei ServusTV.

Salzburg/Wals (OTS) - 83% aller Befragten glauben, dass sich Unternehmen im Windschatten der Inflation ungerechtfertigt bereichern, nur 12% finden, dass Unternehmen die Teuerung im Großen und Ganzen korrekt an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben.



Energie, Lebensmittel und Gastro Spitzenreiter bei Teuerung

Vor allem im Bereich der Energiekosten geben 96% der Befragten an, dass sie die Teuerung sehr stark oder stark spüren, knapp dahinter werden Lebensmittel (95%) und die Gastronomie sowie Freizeit (90%) genannt.



61% schränken Lebensstandard ein

Mehr als jeder zweite Befragte schränkt seinen Lebensstandard bei nicht notwendigen Dingen ein, 15% haben Probleme, ihre Mieten, notwendigen Rechnungen und Lebensmittel zu bezahlen. Auf der anderen Seite kommt jeder vierte Befragte (24%) mit der Teuerung zurecht, ohne schmerzliche Einschnitte beim Lebensstandard in Kauf nehmen zu müssen.

Sample aller Umfragen: 1.008 Online-Interviews repräsentativ für Österreich, Personen ab 16 Jahren, max. Schwankungsbreite +/- 3,1% auf Basis aller Befragten.

Die weitere Themen der morgigen Sendung: Geschlechtsumwandlung als Trend: Was macht das mit den Kindern?

Zitate dürfen ausschließlich mit Quellenangabe "OGM IM AUFTRAG VON SERVUS TV FÜR BLICKWECHSEL“ verwendet werden.



„BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin“

Donnerstags ab 21:10 Uhr – live bei ServusTV und ServusTV On.



