Kaiserliche Schatzkammer & Kaiserliche Wagenburg: Programm zum Krönungswochenende

5. bis 7.5.: Themenführungen für die ganze Familie aus Anlass der Krönung von Charles III.

Wien (OTS) - Die Krönung eines Königs ist ein seltenes Ereignis und lässt die Welt in diesen Mai-Tagen nach London blicken. Auch das Kunsthistorische Museum widmet sich anlässlich der Krönung von Charles III. zum König am 6. Mai 2023 dem Kosmos von Krönungen, Kaisern, Königen und deren Schätzen – mit einem umfangreichen Programm in der Kaiserlichen Schatzkammer und in der Kaiserlichen Wagenburg. Bei abwechslungsreichen Themenführungen erfahren Erwachsene und Kinder anhand einzigartiger Originale faszinierende Details zu kaiserlichen und königlichen Traditionen.

Übrigens: Vor 54 Jahren, im Mai 1969, besuchte Queen Elizabeth II., die im September verstorbene Mutter von König Charles III., im Rahmen ihres Wien-Aufenthalts auch die Kaiserliche Schatzkammer und ließ sich dort die Kronen und Schätze der Habsburger zeigen.

Führungen in der Kaiserliche Schatzkammer

Fr, 5. Mai, 10.30 Uhr

Krönung. Insignien und Rituale

Erwachsenenführung

Anlässlich der Krönung von König Charles III. können Besucher*innen in dieser Führung einen Blick auf die Insignien des Heiligen Römischen Reichs und des Kaisertums Österreich werfen. Sowohl böhmische als auch osmanische Insignien befinden sich in der Kaiserlichen Schatzkammer Wien. Neben den Juwelen beherbergt die Sammlung auch die bedeutendsten Krönungsgewänder.

Sa, 6. Mai, Kinderführungen

Funkelstein und Kronengold. Kaiserliche Schätze

15 Uhr: Für Kinder von 5 bis 8 Jahren / 16 Uhr: Für Kinder von 9 bis 12 Jahren

Kinder entdecken bei dieser Führung die Kostbarkeiten der Familie Habsburg und mit ihnen ein großes Stück Geschichte. Kiloschwere Kronen, einen faustgroßen Smaragd, das Horn eines Einhorns und sogar „den heiligen Gral“! Das alles und noch viel mehr können Kinder auf dieser Tour durch die Kaiserliche Schatzkammer bestaunen.

Führungen in der Kaiserlichen Wagenburg

Sa, 6. Mai, 14 Uhr

Mit der Kutsche zur Krönung!

Kinderführung

Echt abgefahren, hier glitzert und glänzt es! In der Kaiserlichen Wagenburg in Schönbrunn stehen die weltberühmten Krönungskutschen der Familie Habsburg. Diese waren nicht einfach nur Fahrzeuge, sondern ein Zeichen von Macht und Reichtum – manche von ihnen konnten gar so viel wiegen wie ein ausgewachsener Elefant. Bei dieser spannenden Führung können Kinder eintauchen in den aufregenden Alltag von Kaiser*innen und König*innen.

So, 7. Mai, 11 Uhr

Zur Feier des Tages: Krönungswägen

Erwachsenenführung

Anlässlich der Krönung von König Charles III. können Besucher*innen bei dieser Führung einen Blick auf die reich geschmückten und weltberühmten Krönungswägen der Familie Habsburg werfen, die in der Vergangenheit für ganz besondere Anlässe verwendet wurden und bewegende Geschichten erzählen.



TIPP: Kombiticket für Schatzkammer und Wagenburg

Mit dem Kaiserin Elisabeth Kombiticket kann man sowohl die Kaiserliche Wagenburg als auch die Kaiserliche Schatzkammer mit einem Eintrittsticket um nur 22 Euro erleben. Neben den Kronjuwelen und Krönungskutschen, die besonders jetzt am Krönungwochenende im Fokus stehen, können Besucher*innen an den beiden Standorten auch dem Mythos rund um Kaiserin Elisabeth nachgehen. Ihre Persönlichkeit und Ambitionen, aber auch ihre Schönheit faszinieren bis heute. Mit dem Kombiticket kann man die Kaiserin sowohl in ihrem privaten Umfeld erleben als auch in der höfischen Welt der Habsburger, jener Herrscherdynastie, welcher Sisi nach ihrer Hochzeit mit Kaiser Franz Joseph I. angehörte.

