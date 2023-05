Auslandskatastrophenfonds: CARE begrüßt mehr Mittel für humanitäre Hilfe

21,5 Millionen Euro für Humanitäre Hilfe wichtiger Schritt im Kampf gegen Hunger und Armut

Wien (OTS) - Der Ministerrat hat heute beschlossen, 21,5 Millionen Euro für Humanitäre Hilfe in Afghanistan, Äthiopien, Burkina Faso, Jordanien, Libanon, Mosambik, Südsudan und Uganda aus dem Auslandskatastrophenfonds bereitzustellen. Die Hilfsorganisation CARE begrüßt den Beschluss und sieht darin einen wichtigen Schritt zur Linderung der Not von Millionen Menschen.

„Afghanistan, Äthiopien, Burkina Faso, Jordanien, Libanon, Mosambik, Südsudan und Uganda leiden bereits jetzt stark unter Dürren, tropischen Stürmen oder Überschwemmungen als Folgen des Klimawandels. Hinzu kommen oft langjährige Konflikte, die das Leid der Bevölkerung verstärken und Hunger, Armut und soziale Ungleichheit befeuern“, erklärt Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin von CARE Österreich. „Wir begrüßen, dass die österreichische Bundesregierung dem dringenden Bedarf der Menschen in den Krisengebieten Rechnung trägt und uns als humanitäre Organisation ermöglicht, weiterhin rasch und effektiv Hilfe zu leisten.“

Gleichzeitig warnt CARE, dass sich die multiplen Krisen auf der Welt nur durch langfristige und nachhaltige Planung der Humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit eindämmen lassen. „Die Welt erlebt derzeit eine der größten globalen Hungerkrisen seit jeher. 828 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen und 45 Millionen Menschen sind unmittelbar vom Hungertod bedroht“, so Barschdorf-Hager. „Um dieser dramatischen Entwicklung entgegenzuwirken ist die internationale Gemeinschaft, wie auch Österreich weiterhin gefragt. Wir appellieren deshalb an die österreichische Regierung, die seit Ende 2021 fertige Strategie der Humanitären Hilfe der Republik Österreich zu beschließen. Nur so kann die humanitäre Hilfe in unsicheren Zeiten wie diesen vorausschauend geplant werden und gezielt wirken.“

