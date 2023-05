Ensemble „Beseder“ am 10. Mai im Bezirksmuseum 11

Anmeldung zum Stationen-Theater: hello@beseder-theater.com

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „Unmögliche Interviews“ zeigt der „Verein für darstellende Kunst – Beseder“ ein beeindruckendes „Historisches Stationen-Theater“ am Mittwoch, 10. Mai, in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Simmering (11., Enkplatz 2). 6 im Stil der Vergangenheit gekleidete Darsteller*innen halten sich ab 19.00 Uhr an mehreren Stellen im Museum auf. Die Gäste treffen zum Beispiel „Eugenie Schwarzwald“ und „Robert Musil“. Nach den Monologen der Akteur*innen kann das Publikum Fragen stellen. Der Zutritt ist gratis. Um Spenden der Zuseher*innen wird gebeten. Außerdem ersuchen die Theater-Leute um baldige Anmeldungen via E-Mail: hello@beseder-theater.com.

Die Schauspieler*innen Viktoria Hillisch, Elena Hückel, Marie Theres Müller, Samuel Pock, Roman Johannes Kornfeld, Christoph Lukas Hagenauer (bzw. Benjamin Spindelberger) schlüpfen in die Rollen bedeutender Personen aus alten Zeiten. Tania Golden ist als Regisseurin und Moderatorin an dem Theaterabend beteiligt. Die Auswahl und Zusammenstellung der Texte hat die Dramaturgin Susanne Höhne übernommen. Assistenz: Irina Mocnik. Umfassende Angaben über die aktuelle Produktion der Vereinigung „Beseder“ sind im Internet nachlesbar: www.beseder-theater.com.

Ehrenamtlich arbeitende Leiterin des Bezirksmuseums Simmering ist die verdienstvolle Bezirkshistorikerin und Volksbildnerin Petra Leban. Auskünfte über den Museumsbetrieb (Öffnungszeit, Dauer-Ausstellung, temporäre Präsentationen, u.v.a.) bekommen Interessierte unter der Rufnummer 4000/11 127. Kontaktaufnahme per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at