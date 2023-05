Eric Asamoah im Francisco Carolinum Linz

Forever Lasts Until It Ends

Linz (OTS) - Eric Asamoah (*1999) ist ein in Linz und Wien lebender Fotograf, der für die in der Ausstellung Forever Lasts Until It Ends gezeigten fotografischen Werke das Herkunftsland seiner Eltern, Ghana, bereiste.

Die Auseinandersetzung mit dem Land, aus dem seine Eltern einst nach Österreich kamen, ist für Eric Asamoah ein Prozess, der ihm ermöglicht, über sein persönliches Coming-of-Age zu reflektieren.

Die Ausstellung gliedert sich in zwei Teile: Bei der Serie The Day After Tomorrow, die 2021 in Form einer Monografie erschienen ist, liegt der Fokus auf dem Einzelnen, den Porträts von jungen Männern, die alle auf ihre eigene Art und Weise den Übergang zum Erwachsenenalter symbolisieren. Forever Lasts Until It Ends, ein Jahr später im Auftrag der OÖ Landes-Kultur GmbH entstanden, greift die im ersten Teil gestellte Frage nach dem „Übermorgen“ auf und versucht Antworten im Kollektiv und in der Schönheit und Komplexität des Lebens zu finden.

„In den Bildern ist ein Gefühl von Ruhe, Erkundung und Geduld zu spüren, denn es scheint, als würden die Porträtierten sich auf den Tag vorbereiten, an dem sie ihren Frieden, Antworten und sich selbst finden werden.“ - Eric Asamoah



Die Ausstellung Forever Lasts Until It Ends ist bis 10.09.23 im Francisco Carolinum Linz zu sehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ooekultur.at

