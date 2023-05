Österreichisches & Europäisches Umweltzeichen für Mühlviertler Hotel!

Das Lifestylehotel AVIVA****s make friends in St. Stefan-Afiesl erhielt nun das Österreichische Umweltzeichen & das EU-Ecolabel und zählt damit als Green Hotel.

Sankt Stefan-Afiesl (OTS) - Schon seit einigen Jahren setzt sich das Hotel AVIVA aktiv für den Umweltschutz ein. Zahlreiche Aktivitäten wie der regionale Einkauf, die Digitalisierung vieler Prozesse (Verzicht auf Papier bei Check-in, Check-Out, Angebotslegung, Getränkekarten, uvm.), die 4-Tage-Woche, der Mitfahrbörse, den dreimal wöchentlichen Shuttle, der effizienten Energienutzung, Green Option für die Gäste, die Regenwasserzisterne mit einem Fassungsvermögen von 30.000 Litern und viele weitere führten nun zum Entschluss dies auch nach außen zu tragen und sich mit dem Europäischen und Österreichischen Umweltzeichen zu zertifizieren.

Hotels, die das Umweltzeichen tragen, haben es sich zum Ziel gesetzt, der Umwelt zuliebe zu agieren. Saisonale Lebensmittel von regionalen Anbietern sind genauso selbstverständlich wie der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser und Energie.

„ Wir führen das Umweltzeichen, weil wir nur gemeinsam stark sind. Nur gemeinsam können wir eine Welt schaffen, in der Klimaschutz selbstverständlich ist, die Ressourcen gerecht verteilt sind und alle Menschen sozial, ökologisch und ökonomisch verantwortungsvoll leben “, so Christian Grünbart, Geschäftsführer und Miteigentümer Hotel AVIVA.

Auch in den nächsten Monaten dreht sich im Hotel noch alles rund um den Umweltschutz. So wird eine umfangreiche PV-Parkplatzüberdachung mit einer Dimensionierung von 440 kWp und 6 E-Ladestationen abgeschlossen. Damit wird im Hotel AVIVA ein weiterer großer Schritt in Richtung Energiewende und Klimaneutralität begangen.

Die AVIVA Umweltleistungen:

4 Tage Arbeitswoche für viele Mitarbeiter – durch Entfall des 5. Arbeitstages je Woche werden von allen Mitarbeitern gesamt ca. 2.000 km monatlich für die Fahrt vom/zum Arbeitsplatz eingespart

Mitarbeiter erhalten kostengünstig ein Elektrofahrzeug

umweltschonende Pelletsheizung für die Wärme und Warmwasser im Hotel

Solaranlage ergänzend für die Warmwassererzeugung

Photovoltaikanlage mit 62kwp für die Nutzung der Sonnenengergie und Abdeckung von rund 25% des Stroms

intelligente Steuerung der Heizung & des Lichtes (Bsp. nicht belegte Zimmer reduziert die EDV die Zimmertemperatur)

bestmögliche Nutzung von Wasser und Warmwasser durch wassersparende Maßnahmen

Vermeidung von Essensbuffet, die für gewöhnlich einen höheren Speiseabfall erzeugen

hoteleigener Kräutergarten für die direkte Nutzung von rund 20 Kräutersorten für die Küche (kein Transport, keine Lagerung erforderlich)

rund 80% der Speisen und Getränke haben eine kürzere Anreise als 50 km

direkte Herstellung von Bier in der hoteleigenen Brauerei – kein Transport erforderlich

Möglichkeit für die Gäste für die Anreise mit der Bahn und Weiterfahrt mit einem kostengünstigen Shuttle ab Linz, Würzburg, Nürnberg und Passau

AVIVA bietet den Gästen eine Mitfahrbörse auf der Internetseite an – Gäste können sich einfach die An-/Abreise teilen

Gäste haben einfach die Möglichkeit, auf die Zimmerreinigung und/oder Handtuchwechsel zu verzichten. Wir ziehen dafür 5,- pro Nächtigung und Gast von der Hotelrechnung ab.

Vermeidung von Abfällen durch Verzicht auf Einweg- & Kleinstverpackungen

genaue Mülltrennung nach den gesetzlichen Vorschriften

hoteleigene Wäscherei – die gesamte Wäsche wird im Hotel gewaschen – somit verzichten wir auf Mietwäsche, die meist nach Tschechien, Slowakei oder Polen transportiert, gewaschen und wieder zurück gebracht wird. Damit sparen rund 20.000km an LKW Fahrten ein.

Verwendung von umweltschonenden Reinigungsmitteln

der gesamte Kommunikationsablauf bei der Buchung erfolgt EDV gestützt – Papier ist somit nicht erforderlich

digitale Gästeinfomappe und App für das tägliche Sport- und Unterhaltungsprogramm – somit werden unzählige Seiten an Papier eingespart

Wir achten auf unsere Natur & die Biodiversität durch die Bepflanzung unserer Grünanlagen und dem respektvollen Umgang mit der Natur & den Tieren

Ab Sommer 2023: Überdachung des gesamten Parkplatzes mit einer 400kwp PV Aufdachanlage

Das Hotel AVIVA****s make friends bietet Singles einen umweltfreundlichen Urlaub für exkl. für Alleinreisende mit Niveau. Gesellschaft, Kommunikation, Wellness, Urlaub mit viel Sport-, Aktiv- und Entertainmentprogramm sind die Urlaubsinhalte im AVIVA. Make friends ist Programm. Menschen erleben hier Gemeinschaft und finden einfach neue Freunde. Im AVIVA in Österreich steht nicht der Umfang und Größe des Wellnessbereichs im Vordergrund, sondern wir geben Lösung für ein Lebensthema, eben nicht alleine verreisen, sondern gemeinsam mit anderen Gästen und Gleichgesinnten Urlaub zu verbringen.

