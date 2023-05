20. Bezirk: Konzert „Wer hat noch diese Melodie im Ohr?“

Wien (OTS/RK) - Karl E. Glaser ist ein vielseitiger Künstler, der bei verschiedensten Veranstaltungen das Publikum mit Gesängen, Rezitationen und Moderationen bestens unterhält. Am Dienstag, 9. Mai, tritt der Entertainer einmal mehr im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) auf. Im dortigen Festsaal verbreitet Glaser ab 19.00 Uhr mit seinem Programm „Wer hat noch diese Melodie im Ohr?“ gute Laune. Der Tenor, Deklamator und Conférencier wird von Gerhard Fleischer auf dem Klavier begleitet. Um die Organisation des seitens des Bezirks geförderten Abends kümmert sich der „Club Brigittenau Creativ“.

Glaser ist bereits seit Jahren in der Medien-Branche tätig und laut eigenen Angaben „auf vielen Bühnen zu Hause“. Beschwingte Schlager und Wienerlieder aus alter Zeit umrahmt der Vokalist und Sprecher mit humorvollen Texten. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Informationen über mannigfaltige Kultur-Termine im Amtsgebäude am Brigittaplatz 10: Telefon 4000/20 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Brigittenau). Beantwortung von Fragen per E-Mail: post@bv20.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Künstler Karl E. Glaser: www.glasklar-kommunikation.at/entertainment.php

Unterstützte Kultur-Projekte im 20. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

