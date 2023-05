ORF-III-Wochenhighlights: Fest der Freude, 300 Jahre Belvedere, 75 Jahre Israel, Festkonzert Wiener Sängerknaben u. v. m.

Von 8. bis 14. Mai 2023

Wien (OTS) - „Fest der Freude“ und „zeit.geschichte“-Highlights

Zum elften Mal jährt sich 2023 das Fest der Freude, das mit dem 8. Mai die bedingungslose Kapitulation der Nationalsozialisten im Jahr 1945 feiert. Aus diesem Anlass präsentiert ORF III auch heuer einen umfangreichen Schwerpunkt: Montag, der 8. Mai, steht programmatisch ganz im Zeichen des Tags der Befreiung, u. a. mit zahlreichen Dokumentationen (ab 8.55 Uhr) und dem Fest der Freude als Highlight, live vom Heldenplatz („Der Festakt“ um 19.40 Uhr, „Das Konzert“ um 20.15 Uhr). Nach den Dokumentationen „Gegen den Befehl – Zivilcourage am Ende des Zweiten Weltkriegs“ (21.35 Uhr) und „Kriegsende in Österreich“ in zwei Teilen („Die Ostfront“ um 22.30 Uhr, „Die Westfront“ um 23.20 Uhr) beschließt Axel Cortis Spielfilmklassiker „Der Fall Jägerstätter“ (0.10 Uhr) den TV-Schwerpunkt. (Infos zur Berichterstattung in ORF 2 sind unter presse.ORF.at abrufbar.)

„Spielplanpräsentation Theater an der Wien“ als „Kultur heute Spezial“, Jubiläumsschwerpunkt mit „Erbe Österreich“-Premiere „300 Jahre Belvedere – Wohnen wie ein Prinz“

„Kultur Heute“ meldet sich am „ORF III Kulturdienstag“, dem 9. Mai, mit einer Spezialausgabe anlässlich der Spielplanpräsentation des Theaters an der Wien für die Saison 2023/2024. Moderatorin Ani Gülgün-Mayr bittet Intendant Stefan Herheim zum Gespräch. Anschließend feiert die ORF-III-Neuproduktion „300 Jahre Belvedere – Wohnen wie ein Prinz“ (20.15 Uhr) TV-Premiere: Nachdem Prinz Eugen die Gefahr durch die Osmanen von Wien abwenden konnte, ließ er dort, wo drei Jahrzehnte zuvor die Belagerungskanonen in die Innenstadt geschossen hatten, das Schloss Belvedere errichten. Nach einer Rekordbauzeit von zweimal drei Jahren bildete das Prachtgebäude die Glorie seines Bauherrn ab. Darauf folgen zwei weitere „Erbe Österreich“-Filme: „Mein Belvedere – Prinz Eugen und sein Schloss“ (21.05 Uhr) und „Das Wien des Prinz Eugen“ (21.55 Uhr). Auch „Aus dem Rahmen“ steht ganz im Zeichen des bekannten Bauwerks: mit der Produktion „Geheimnisvolles Belvedere – 300 Jahre Kriege, Prunk und Kunst“ (22.45 Uhr), für die Moderator Karl Hohenlohe die barocke Schlossanlage besucht.

Doku-Highlights in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

„Heimat Österreich“ zeigt am Mittwoch, dem 10. Mai, einen „Almauftrieb im Salzburger Land“ (20.15 Uhr). Im Zentrum dieser ORF-III-Neuproduktion steht Familie Rieser, die sich auf den jährlichen Almauftrieb zu ihrer auf 1.808 Meter gelegenen Präau-Hochalm vorbereitet. „Landleben“ begibt sich „Vom Vinschgau ins Ahrntal“ (21.05 Uhr) und folgt anschließend dem Leben „Hoch über dem Murtal“ (21.55 Uhr). Am Donnerstag, dem 11. Mai, geht es in „Land der Berge“ in einer neuen Ausgabe der „Stauseen der Alpen“-Reihe in die Steiermark (20.15 Uhr). Obwohl Stauseen alle künstlich entstanden sind, gelten sie vielerorts als Perlen der Alpen. Zu den Höhepunkten zählt der Salza Stausee, der eingebettet zwischen den Ausläufern des Grimmings und dem Kemetgebirge liegt. Danach führt die Reihe nach Kaprun (21.05 Uhr).

Neue Folgen „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“

Am Mittwoch, dem 10. Mai, geht es in einer neuen Ausgabe „MERYNS sprechzimmer“ um das Thema „Schönheit um jeden Preis?“ (22.30 Uhr). Geprägt durch die Schönheitsideale Sozialer Medien liebäugeln immer mehr junge Menschen mit Botox-Behandlungen und plastischen Eingriffen. Mit „Körperkult – Schönheit nach Maß“ (23.20 Uhr) befasst sich danach „treffpunkt medizin“.

„Donnerstag Nacht“ mit „Kleinkunst aus dem Orpheum Graz“, „Kabarett im Turm“ und „Soundcheck Österreich“

Angriffe auf die Lachmuskulatur garantiert Ermi-Oma am 11. Mai im Kabarettprogramm „24 Stunden Pflege(n)“ aus dem Grazer Orpheum (21.55 Uhr). Danach präsentiert in „Kabarett im Turm“ Newcomer Didi Sommer sein Programm „Aufschneidn“ (23.00 Uhr). Um 23.55 Uhr folgt eine weitere neue Ausgabe des Comedyformats mit „Nina Hartmann – Laut“. Den Abend beschließt „Soundcheck Österreich“ mit Zelda Weber (0.40 Uhr), die zu den spannendsten Neuentdeckungen der Szene zählt. Im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses gibt die Künstlerin Einblick in ihr neues Album „Crude“.

„zeit.geschichte“- Abend mit zweiteiliger Dokumentation über die Geschichte Israels

Am Samstag, dem 13. Mai, widmet sich die ORF-III-„zeit.geschichte“ dem 75-Jahr-Jubiläum Israels. Zum Auftakt rekapituliert der Doku-Zweiteiler „Israel – Geburt eines umkämpften Landes“ (ab 20.15 Uhr) die ersten zwei Jahrzehnte des jüdischen Staates, von 1945 bis zum Sechstagekrieg. Der erste Film mit dem Untertitel „Ein Staat entsteht“ widmet sich der Periode vom Ende des Zweiten Weltkriegs über das UNO-Votum des Teilungsplanes im Jahr 1947 bis hin zur Unabhängigkeitserklärung Israels im Jahr 1948. Teil zwei „Israel – Geburt eines umkämpften Landes: Von Krieg zu Krieg“ (21.15 Uhr) deckt die Jahre 1948 bis 1967 ab – zwei Jahrzehnte, die geprägt waren vom Arabisch-Israelischen Krieg 1948, der Suez-Krise 1956 und schließlich dem Sechstagekrieg 1967. Die anschließende Dokumentation „Odyssee eines Flüchtlingsschiffs – Die Exodus“ (22.15 Uhr) beschließt den Abend: 4.500 jüdische Holocaust-Überlebende machten sich im Sommer 1947 mit dem Schiff „Exodus“ nach Palästina auf. Doch noch hatten die Briten dort die Mandatsmacht und versuchten, die jüdische Immigration zu begrenzen. Sie veranlassten die Stürmung des Schiffes und ließen die Passagiere zurück nach Deutschland bringen – ausgerechnet in das Lager vor Lübeck, das mit seinen Wachtürmen an ein KZ erinnerte.

„Erlebnis Bühne: 525 Jahre – Das Festkonzert der Wiener Sängerknaben“

ORF III würdigt am Sonntag, dem 14. Mai, in „Erlebnis Bühne“ ein besonderes Jubiläum und präsentiert live-zeitversetzt „525 Jahre – Das Festkonzert der Wiener Sängerknaben“ (20.15 Uhr) – eine Matinee aus dem Großen Saal des Wiener Musikvereins. Unter der musikalischen Leitung von Gerald Wirth stehen Kompositionen von u. a. Monteverdi, Haydn, Mozart, Schubert oder Bruckner auf dem Programm. Zum Beginn ebenso wie zum krönenden Abschluss singen die Wiener Sängerknaben, die Chormädchen, der Chorus Primus und der Chorus Viennensis gemeinsam „Das Geläut zu Speyer“ von Ludwig Senfl.

