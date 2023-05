12. WiG-Frühjahrswalk der „Bewegten Apotheke“ eröffnet Sommersaison 2023 - Gemeinsam mehr Bewegung und Freude ins Leben bringen

Wiener Gesundheitsförderung – WiG erstmals zu Gast im 3. Bezirk mit traditionellem Nordic Walking Event des Projekts „Bewegte Apotheke“

Wien (OTS) - Eine Premiere feierte der mittlerweile zum 12. Mal stattgefundene „Bewegte Apotheke“-Frühjahrswalk der Wiener Gesundheitsförderung – WiG dadurch, dass er zum ersten Mal im dritten Bezirk zu Gast war und mit über 140 Teilnehmer*innen jeden bisherigen Rekord und alle Erwartung übertroffen hatte. Am 27. April 2023 eröffnete Bezirksvorsteher Erich Hohenberger im Kardinal Nagl – Park zusammen mit Mag.a Elfriede Hufnagl, Abteilungsleiterin Gesunde Stadt Gesunde Regionen der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, sowie dem Apothekenleiter der Aeskulap-Apotheke Mag. Robert Lillie den traditionellen Nordic Walking-Frühjahrswalk 2023 des Projekts „Bewegte Apotheke“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

„Als begeisterter, aktiver Fußballer freut es mich besonders, dass wir in der Landstraße gemeinsam mit der Äskulap-Apotheke und der WiG durch das Angebot der `Bewegten Apotheke´ mehr `Bewegung´ in den Bezirk bringen. Dass dabei auch ein wertvoller Beitrag gegen Einsamkeit und mehr Gemeinsamkeit im Bezirk geleistet wird, finde ich, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, besonders wichtig“, zeigt sich der Landstraßer Bezirksvorsteher Erich Hohenberger nach der Eröffnung des Events begeistert. „Der Wiener Gesundheitsförderung ist es besonders wichtig, Wienerinnen und Wienern gesunde Angebote zu ermöglichen, um den Alltag gesünder zu gestalten. Unsere `Bewegte Apotheke´ verbindet Bewegung mit Gemeinsamkeit und Spaß, so gelingt es viel einfacher, Bewegung regelmäßig in den Alltag einzubauen – und den inneren Schweinehund zu überlisten. Wir freuen uns sehr darauf, das Projekt bald in allen Wiener Bezirken anzubieten und damit noch mehr Menschen zu erreichen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Nordic Walking mit der „Bewegten Apotheke“ – einfacher geht’s nicht

Einfach zugänglich, kostenlos und jederzeit möglich ist der Einstieg in eine Nordic Walking-Gruppe des Projekts „Bewegte Apotheke“. Über 35 Apotheken in ganz Wien zählen mittlerweile zur „Familie“ und bieten wöchentlich kostenlose Nordic Walking-Treffen an, die von Trainer*innen angeleitet werden. Seit 2023 ist zum ersten Mal auch eine Gruppe mit Gebärdensprache im 6. Bezirk unterwegs – auch da gilt: Einstieg jederzeit möglich. Um teilzunehmen reicht es aus, sich bei einer teilnehmenden Apotheke zu melden. Stöcke werden kostenlos für die Dauer der Walks zur Verfügung gestellt und auch eine kostenlose Nordic Walking-Ausbildung zu einem „Bewegten Multi“ ist bei regelmäßiger Teilnahme über die Wiener Gesundheitsförderung möglich. Bewegte Multis sind nach Abschluss der Ausbildung in der Lage, selber die Gruppe anleiten zu können. Alle teilnehmenden Apotheken finden sich unter wig.or.at/bewegteapotheke

Die Wiener Gesundheitsförderung - WiG

Die Wiener Gesundheitsförderung - WiG ist eine gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Wien. Sie ist Ansprechpartnerin und Kompetenzstelle für Gesundheitsförderung in Wien und hat zum Ziel, gesunde Lebensweisen, gesunde Lebenswelten und die seelische Gesundheit der Wiener*innen zu fördern. Ihr zentrales Anliegen ist es, einen Beitrag zur Chancengleichheit für ein gesundes bzw. gesünderes Leben zu leisten. Mehr Informationen zur Wiener Gesundheitsförderung finden sich unter: www.wig.or.at

