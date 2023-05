Tag der Pressefreiheit - SPÖ-Bayr: Krisen, Korruption und Propaganda gefährden unabhängigen Journalismus weltweit

Wien (OTS/SK) - Laut dem Welt-Pressefreiheits-Index der Reporter ohne Grenzen steht die Pressefreiheit in 70 Prozent der Länder weltweit unter Druck. „Journalist*innen spielen als sogenannte vierte Macht in der Demokratie eine wichtige Rolle: Sie stellen das Handeln der Regierenden infrage, berichten über Missstände und prangern Menschenrechtsverletzungen an, die sonst verheimlicht werden würden. Somit müssen sie und ihre Arbeit jedenfalls geschützt werden und unabhängiger Journalismus muss gefördert werden“, mahnt Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Internationalen Tages der Pressefreiheit am 3. Mai. ****

Vietnam, China und natürlich Nordkorea befinden sich ganz am Ende der internationalen Rangliste. Große Abstürze gab es zum Beispiel in der Bewertung der Türkei, dem Senegal und Peru. Die Sahelzone ist dabei, eine "No-News-Zone" zu werden. „Alle Menschen haben überall ein Recht auf Informationsfreiheit und internationale Politik hat die Aufgabe, dieses Grundrecht global sicherzustellen“, so die Nationalratsabgeordnete.

„Journalist*innen werden verfolgt und ermordet und unabhängige Berichterstattung wird unterdrückt. Durch Desinformation und Propaganda werden Misstrauen und Verwirrung gesät und die Bevölkerung wird von echter Information abgeschnitten“, kritisiert Bayr.

„Im Iran, Russland und Afghanistan werden kritische Berichterstatter*innen brutal verfolgt, aber die westlichen Länder sind ebenso anfällig für Korruption, Desinformation und Propaganda im Strudel der globalen Krisen. In Amerika gibt es kein Land mehr, in dem die Pressefreiheit als ‚gut‘ bewertet wird. Auch Österreich gehört weiterhin nicht zu den Spitzenreitern und konnte nicht zu den skandinavischen Ländern aufschließen. Wir brauchen weniger Message Control, mehr Transparenz und gute Rahmenbedingungen für wirklich unabhängigen Journalismus“, fordert Bayr. (Schluss) bj

