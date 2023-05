Gamechanger of the Legal World: LexisNexis zeigt, wie Innovation unsere Rechte sichert

Am 17.5. setzt LexisNexis am 4GAMECHANGERS-Festival einen starken Akzent auf die Rechtsbranche, künstliche Intelligenz und Human Rights.

Wien (OTS) - Das 4GAMECHANGERS-Festival geht in die nächste Runde und setzt dieses Jahr den Fokus unter anderem auf Recht & Rechtsstaatlichkeit mit dem globalen Rechtsinformationsanbieter LexisNexis als fachlichen Partner. Von 15. bis 17. Mai treffen sich namhafte Expertinnen und Experten aus der ganzen Welt in der Marxhalle Wien, um über aktuelle Herausforderungen bei Recht und Rechtsstaatlichkeit sowie Lösungsansätze mittels Innovation und künstlicher Intelligenz zu diskutieren.

Rechtsstaatlichkeit bildet das Fundament jeder demokratischen Gesellschaft. Sie garantiert gleiche Rechte und Pflichten für alle Bürgerinnen und Bürger und schützt vor willkürlicher Herrschaft. Doch in vielen Teilen der Welt sind unsere Rechte bedroht. Korruption, Missachtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit sowie autoritäre Tendenzen stellen die Grundprinzipien unseres Zusammenlebens in Frage.

Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, sind namhafte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft eingeladen, um mit LexisNexis gemeinsam über Lösungsansätze zu diskutieren. LexisNexis ist seit den Anfängen ein Pionier bei Legal Intelligence mittels künstlicher Intelligenz (K.I.) und will einen breiten Dialog über K.I. in der Rechtsbranche in Gang bringen – damit wir K.I. und unsere Zukunft gemeinsam gestalten können.

Die Highlights des 4GAMECHANGERS-Festival sind:



13:30 Uhr:

“The Digitalization of Europe – Embracing the diversity for a brighter future”

- Harald Mahrer (Präsident Wirtschaftskammer Österreich),

- Florian Tursky (Staatssekretär Digitalisierung),

- Susanne Mortimore (CEO LexisNexis Österreich)





“How AI is changing the legal world”

- Andreas Geyrecker (Director Product Mangement LexisNexis Austria),

- Min Chen (VP & CTO LexisNexis Asia Pacific),

- Karen Waldron (Director of Product Management LexisNexis UK),

- Samuel Wang (Director of Engineering LexisNexis AsiaPacific),

- Videsha Proothveerajh (CEO LexisNexis South Africa)





“How innovation is empowering Human Rights”

- Susanne Mortimore (CEO LexisNexis Austria),

- Sebastién Bardou (VP Strategy for CEMEA, LexisNexis France)





“The Importance of Human Rights”

- Amal Clooney (Lawyer and Human Rights Activist)

- Nadia Murad (Nobel Prize Winner and Human Rights Activist)

Das 4GAMECHANGERS-Festival ist eine einzigartige Plattform für den Austausch von Ideen und die Entwicklung von Visionen für eine bessere Zukunft. Wir laden alle Interessierten herzlich ein, an diesem wichtigen Diskurs teilzunehmen und sich aktiv für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit einzusetzen.

4GAMECHANGERS-Festival Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf 4gamechangers.io

Rückfragen & Kontakt:

Frau Mag. Yvonne Kusche

presse @ lexisnexis.at

+43 1 53452 1007