Führung durch das Bezirksmuseum 16 mit Edith Fridrich

Wien (OTS/RK) - Auf Grund des Erfolges der Führung am Sonntag, 2. April, wiederholen die ehrenamtlichen Bezirkshistoriker*innen des Bezirksmuseums Ottakring (16., Richard Wagner-Platz 19 b, Eingang: Amtshaus-Rückseite) diesen informativen Rundgang: Am Sonntag, 7. Mai, fängt in den Museumsräumen um 10.30 Uhr eine Besichtigung der vielfältigen Bezirksgeschichte-Ausstellung in Begleitung der freiwillig arbeitenden Kustodin Edith Fridrich an. Der lehrreiche Streifzug hat die Devise „Mit dem Planwagen vom Chiemsee zum Ottakringer Bach“. Edith Fridrich beantwortet an dem Vormittag knifflige Fragen wie „Welcher Persönlichkeit gelang es, im Weinland Ottakring eine Brauerei zu betreiben?“. Was früher der „Waderlmacher“ anfertigte, erfährt das Publikum ebenfalls. Der Eintritt in das Museum sowie die Beteiligung an der ungefähr 1 Stunde dauernden Führung sind gratis. Spenden der Besucher*innen werden angenommen. Nähere Informationen und Anmeldungen: Telefon 4000/16 127.

Geleitet wird das Museum vom Geschichtskundigen Jochen Müller, der gerne Auskünfte über Öffnungsstunden, wichtige Exponate in der ständigen Schau sowie über die aktuelle Sonder-Ausstellung und weitere Details gibt. Zuschriften an den Verantwortlichen per E-Mail: bm1160@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

