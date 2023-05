„Eco“: Flucht ins Gold – ist es als Krisenwährung geeignet?

Am 4. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 4. Mai 2023, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Flucht ins Gold: Ist es als Krisenwährung geeignet?

In Zeiten von Unsicherheit und Rekordteuerung setzen Menschen ganz besonders auf Gold als Anlageform. Der Goldpreis ist aktuell wieder in Richtung Rekordhoch unterwegs. Dabei ist Gold großen Kursschwankungen unterworfen und damit eine riskante Anlagemöglichkeit. Doch wie gut ist Gold als Krisenwährung wirklich? Wo bleibt der Inflationsschutz? Und: Warum setzen besonders junge Menschen auf noch risikoreichere Varianten wie etwa Bitcoin? Bericht:

Bettina Fink, Michael Mayrhofer

Weniger Inhalt, gleicher Preis: Warum mit Verpackungsgrößen getrickst wird

Irreführend – so lautet das Urteil des Oberlandesgerichts Wien für den Konzern Manner. Er stand vor Gericht, weil seine „Mozart Mignon“-Schnitten in gleich großen Schüttelbeuteln wie etwa die „Original Neapolitaner“-Schnitten verpackt sind, allerdings 100 Gramm weniger enthalten. Gerade in Zeiten hoher Inflation wird bei Verpackungsgrößen besonders getrickst. So kann die Teuerung versteckt an Kundinnen und Kunden weitergegeben werden. Welche Produkte sind besonders betroffen? Können sich Konsumentinnen und Konsumenten wehren? Und wie groß ist die Rufschädigung, wenn Firmen dabei erwischt werden? Bericht: Laura Franz, Michael Mayrhofer

Krönung ohne Glanz: King Charles und das endgültige Ende des Empire

Am 6. Mai wird Charles III. gekrönt – zum König eines Vereinigten Königreichs, das mehr als andere Nationen unsere heutige Wirtschaftswelt geprägt hat. In England begann die Industrialisierung, der moderne Finanzmarkt hat in London seine Wurzeln und das British Empire kann auch als Vorläufer der Globalisierung gesehen werden. Doch diese Zeiten sind vorbei. Wirtschaftlich steckt Großbritannien seit Jahren in der Krise, die durch den Brexit noch verschärft wurde. Auch wenn Politiker immer wieder die alte Größe heraufbeschwören, Großbritannien ist mittlerweile weit weg von der wirtschaftlichen Großmacht, die es einmal war. Bericht: Hans Wu, Lisa Lind

