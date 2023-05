Barbara Stöckl im Gespräch mit Klaus Maria Brandauer und Helga Rabl-Stadler

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 4. Mai um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 4. Mai 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 zwei besondere Jubilare – Schauspieler Klaus Maria Brandauer und Kulturberaterin Helga Rabl-Stadler – zu Gast bei Barbara Stöckl: Die zwei Kulturschaffenden, die im Juni ihren 80. und 75. Geburtstag feiern, sprechen in dieser Spezialausgabe über Kindheit und Karriere, ihre gemeinsame Leidenschaft das Salzkammergut ebenso wie über die Herausforderungen des Älterwerdens und Politik.

Klaus Maria Brandauer zählt zu den wenigen deutschsprachigen Schauspielern, die auch in Hollywood Karriere gemacht haben. Der 79-Jährige, der für seine Rolle in „Jenseits von Afrika“ einen Golden Globe erhielt und für einen Oscar nominiert war, begleitete als Regisseur und Lehrer viele Generationen. Im Nighttalk „Stöckl“ blickt der gebürtige Steirer auf 60 Jahre Bühnenleben und 50 Jahre Burgtheater zurück und verrät, warum er seiner Heimat Altaussee stets treu geblieben ist.

Auch Helga Rabl-Stadler zieht sich in ihrer Freizeit gerne nach Altaussee zurück. In wenigen Wochen feiert die gebürtige Salzburgerin ihren 75. Geburtstag. Nach 27 Jahren im Präsidentenamt der Salzburger Festspiele ist sie nun als Kulturberaterin für das Außenministerium tätig. Im Gespräch mit Barbara Stöckl zeigt sie sich von ihrer sehr persönlichen Seite und spricht auch darüber, wie es damals für sie war, ihren leiblichen Vater Gerd Bacher erst mit 21 Jahren kennenzulernen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at