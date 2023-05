Muttertag 2023 in der Wien Holding

Wien (OTS/RK) - Mütter vor den Vorhang! Anlässlich des Muttertags am Sonntag, dem 14. Mai 2023, bieten zahlreiche Wien Holding-Unternehmen tolle Aktionen und Vergünstigungen. Die DDSG Blue Danube lädt zu atemberaubenden Schiffsausflügen, die Muttertags-Aktion der VBW bietet Ermäßigungen auf Musical- und Opernproduktionen, im Jüdischen Museum Wien stehen bei einer Sonderführung ausschließlich Frauen im Mittelpunkt, das Mozarthaus Vienna bietet einen reduzierten Eintrittspreis für alle Mozart-Kenner*innen an, im Kunst Haus Wien wird eine Familienführung verlost und im Haus der Musik gibt es am Muttertag Familientickets zum halben Preis. Entspannung pur gibt es mit dem Muttertags-Ticket in der Therme Wien und im Donauturm erhalten alle Mütter ein Glas Kattus Frizzante gemischter Satz. Auch Wien Ticket bietet bei seiner Muttertagsaktion von 10. bis 15. Mai 2023 bis zu 35 Prozent Ermäßigung auf zahlreiche Veranstaltungen.

DDSG Blue Danube: Schifffahrt am Muttertag

Wenn das Geschenk originell sein soll, ist man beim Schifffahrtsangebot der DDSG Blue Danube genau richtig! Denn mit einem Ausflug auf der Donau wird jede Muttertagsfeier zu einem besonderen Erlebnis, an das man sich noch lange gerne erinnert. Dafür wartet die DDSG Blue Danube am Samstag, den 13. Mai 2023 in Wien und am Sonntag, den 14. Mai 2023 in der Wachau mit einem besonderen Muttertagsprogramm auf, das für unvergessene Momente sorgt.

An Bord der MS Admiral Tegetthoff werden Mütter schon am Vorabend des Muttertags, am Samstag, den 13. Mai 2023, gefeiert. Denn eigens zu ihren Ehren wird ein spektakuläres Feuerwerk inszeniert. Die abendliche Themenfahrt verwöhnt darüber hinaus mit einem großzügigen Schlemmer-Buffet. Katharina Stern und ihre Band sorgen während der Ausfahrt mit Livemusik für stimmungsvolle Unterhaltung. Abfahrt ist um 19.00 Uhr beim Schifffahrtszentrum Reichsbrücke, der Preis beträgt 65 Euro pro Person.

Im Rahmen der Großen Wachauschifffahrt startet die Flotte der DDSG Blue Danube am Sonntag, dem 14. Mai 2023, ab Krems (MS Dürnstein) und ab Melk (MS Wachau) mit einer idyllischen Rundreise auf Donauwellen durch das UNESCO Weltkulturerbe. Neben Sehenswürdigkeiten wie Dürnstein samt Stift und Burgruine, dem Schloss Schönbühel oder dem Stift Melk, verwöhnt das kulinarische Angebot mit Aperitif und feinem Brunch-Buffet, das Frühstück und Mittagessen harmonisch miteinander kombiniert. Dabei setzt Bordgastronom Patrick Fürst auf regionale und saisonale Produkte und versüßt den Muttertag mit seinem kulinarisch hochwertigen Angebot aus leichter Brasserie-Küche und traditionellen österreichischen Schmankerln. Abfahrt ist um 10.15 Uhr (Krems / Stein) und um 11.00 Uhr (Melk). Der Preis pro Schiffahrt beträgt 65 Euro pro Person.

Buchung: persönlich in allen Verkaufsstellen der DDSG Blue Danube, im Online-Shop der DDSG Blue Danube unter www.ddsg-blue-danube.at, per E-Mail unter info@ddsg-blue-danube.at oder telefonisch unter der Nummer +43 1 588 80.

VBW-Muttertags-Aktion: Ermäßigungen auf Musicals und Oper

Musicalvienna bietet anlässlich des Muttertags von 5. Mai bis inkl. 15. Mai 2023 eine Ermäßigung von 25 Prozent auf ausgewählte Vorstellungen von REBECCA im Raimund Theater und Disneys DER GLÖCKNER VON NOTRE DAME im Ronacher. Die Ermäßigung gilt für Sitzplätze in den Kategorien VIP GOLD, VIP sowie A bis D.

Buchbar online, über die Tageskassen der VBW sowie das Call Center +43 1 58885 - 111 Mehr Infos ab 4. Mai 2023 unter: https://muttertag.musicalvienna.at

Auch das MusikTheater an der Wien ist mit einer Muttertags-Aktion vertreten: Von 10. Mai bis inkl. 15. Mai 2023 gibt es eine Ermäßigung von 15 Prozent auf ausgewählte Vorstellungen von DIE STUMME SERENADE in der Kammeroper. Die Ermäßigung gilt für Sitzplätze in den Kategorien A bis D.

Buchbar online, über die Tageskassen der VBW sowie das Call Center +43 1 58885 - 111 Mehr Infos unter: www.theater-wien.at

Jüdisches Museum Wien: Muttertags-Führung

Am Sonntag, 14. Mai 2023, wird im Museum Dorotheergasse die Führung „Jüdische Geschichte als Frauengeschichte“ angeboten. Anlässlich des Muttertags erfahren die Besucher*innen, wie berühmte Frauen zu Netzwerkerinnen wurden, wie sie gesellschaftlich und politisch Terrain erkämpft haben oder einfach Spuren in der Zeit hinterließen.

Um Anmeldung wird gebeten: Tel.: +43 1 535 04 31-1537, -1538 oder E-Mail: tours@jmw.at. Teilnahme mit Führungsticket 3 Euro und gültigem Eintrittsticket.

Muttertags- & Vatertags-Aktionen im Mozarthaus Vienna

Zum Muttertag will das Mozarthaus Vienna Mozarts Mutter hochleben lassen. Für alle Besucher*innen, die am 14. Mai 2023 den Namen von Mozarts Mutter an der Museumskassa nennen, gibt es einen reduzierten Eintrittspreis von 9 Euro (statt 12 Euro) und im Shop gibt es, wieder beim Nennen des Namens von Mozarts Mutter, 20% Rabatt auf den hellen Mozart-Schal. Eine ähnliche Aktion bietet das Mozarthaus Vienna auch zum Vatertag am Sonntag, 11. Juni 2023, an: Beim Nennen des Namens von Mozarts Vater an der Museumskassa gibt es einen reduzierten Eintrittspreis von 9 Euro und im Museumsshop 20% Rabatt auf die Mozart-Krawatte.

Aktionen nur gültig am Sonntag, 14. Mai 2023 und am Sonntag, 11. Juni 2023, an der Kassa im Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien.

Haus der Musik: Familienticket zum halben Preis

Am diesjährigen Muttertag hat das Klangmuseum ein ganz besonderes Angebot für Familien: Mit dem Kennwort „Muttertag“ erhalten Besucher*innen das Familienticket (maximal 2 Erwachsene + 3 Kinder unter 12 Jahren) zum halben Preis von 16,50 Euro anstatt des regulären Preises von 33 Euro.

Aktion nur gültig am Sonntag, 14. Mai 2023, an der Kassa im Haus der Musik, Seilerstätte 30, 1010 Wien.

Therme Wien: Den Muttertag entspannt genießen

In der Therme Wien kann man den Muttertag entspannt genießen: Mit dem Muttertags-Ticket am Sonntag, 14. Mai 2023, das man schon jetzt online unter https://shop.thermewien.at/tickets/template/3897/? buchen kann, erhalten die Gäste eine Tageskarte mit Kästchen, ein Leih-Badetuch und einen 15 Euro-Gutschein für Thermenkulinarik um insgesamt 44 Euro (statt 56,50 Euro).

Muttertags-Aktion bei Wien Ticket

Für alle, die ein besonderes Erlebnis schenken wollen, ist die Wien Ticket Muttertags-Aktion genau das Richtige: Zahlreiche Veranstaltungen sind von 10. bis 15. Mai 2023 mit bis zu 35 Prozent Ermäßigung buchbar, darunter Highlights wie Dirty Dancing, Kaiser Wiesn, Beach Volleyball, Seiler und Speer, Michael Patrick Kelly, Nena oder Suzi Quatro & Band. Mehr Infos unter www.wien-ticket.at/de/sonstiges/muttertag

Aktionszeitraum von 10. bis 15. Mai 2023. Aktion gültig solange der Vorrat reicht.

Muttertags-Specials Kunst Haus Wien und im Donauturm

Das Kunst Haus Wien verlost in seinem Newsletter anlässlich des Muttertags Familienführungen und Workshops als Geschenk zum Muttertag für das Wochenende danach. Hier geht es zur Anmeldung für den Kunst Haus Wien-Newsletter: www.kunsthauswien.com/de/newsletter

Auch das Donauturm-Team hat sich etwas Besonderes für den Muttertag überlegt: Bei Reservierungen im Turm Restaurant, im Turm Café zum Brunch oder im Donaubräu erhalten alle Mütter ein Glas Kattus Frizzante gemischter Satz kostenlos. Dies ist eine perfekte Ergänzung zu dem Besuch im Donauturm und ein weiteres Zeichen der Wertschätzung für alle Mütter.

Tipp: Auch die Gutscheine von Wien Ticket, Twin City Liner, Donauturm oder Therme Wien sind die perfekte Geschenkidee zum Muttertag! Mehr Infos zu allen Gutscheinen und Jahreskarten der Wien Holding-Unternehmen finden Sie hier: https://www.wienholding.at/Tickets-schenken

