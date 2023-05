TERMINAVISO 9.5.: Online-Pressebriefing zu Schulessen mit MEP Sarah Wiener

Der Agrarausschuss des EU-Parlaments fordert eine Überarbeitung der Initiative, die seit 2017 die gratis Verteilung von Obst, Gemüse und Milchprodukten an Schulen fördert.

Wien (OTS) - Laut einer Studie kommt fast die Hälfte der österreichischen Schüler:innen ohne Frühstück in die Schule. Die EU-Schulinitiative könnte diesen Zustand ausgleichen, allerdings werden aktuell nur circa ein Fünftel der österreichischen Schulkinder über das Programm beliefert. Anstatt frischer, regionaler Produkte sind gezuckerte und verarbeitete Lebensmittel dabei, bemängelt zudem die österreichische Europaabgeordnete Sarah Wiener, die für die europäischen Grünen an dem Initiativbericht mitarbeitet, der die Kommission und die Mitgliedstaaten auffordert, das Budget für das Programm zu erhöhen und bürokratischen Aufwand zu verringern. Kommende Woche stimmt das Plenum in Straßburg darüber ab. Gleich anschließend steht MEP Wiener allen Medienvertreter:innen für ein Gespräch zur Verfügung.



Am Mittwoch, 9. Mai, um 14:30 Uhr über Zoom.



Dazu laden wir Sie ganz herzlich ein. Aus organisatorischen Gründen bitten wir unbedingt um Ihre baldige Anmeldung unter Angabe von Namen und Medium unter maren.haeussermann@ep.europa.eu.



