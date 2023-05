Erfolgreicher 4. Wiener Bademanteltag: 2088 Bademantel-Fans in der Therme Wien

Der Bademanteltag ist für die Therme Wien zu einem Herzensprojekt geworden. Die positive Stimmung und gute Laune, die wir damit vermitteln wollen, war – egal ob jung oder alt – bei allen unseren Gästen und im ganzen Haus zu sehen. Das freut unser gesamtes Team und macht uns auch stolz. Es zeigt, dass der Bademanteltag inzwischen zu einem Fixstern in der Wiener Eventlandschaft geworden ist, auf den man sich jedes Jahr aufs Neue freut. Dr. Edmund Friedl, Geschäftsführer der Therme Wien

Wien (OTS) - Zum bereits vierten Mal ging am 2. Mai der Wiener Bademanteltag, das größte Event der Therme Wien, erfolgreich und in bester Stimmung über die Bühne. 2088 Gäste, gleich 768 mehr als im vergangenen Jahr, reisten nach dem Motto „Life is better in a Bademantel“ bereits im Frotteekleid zur Therme Wien an. Sie alle wurden ab 16 Uhr mit gratis Eintritt, einem Gutscheinheft und vielen kleinen Überraschungen belohnt und vom Team der Therme Wien willkommen geheißen.



Partystimmung und „Bademantel-Style Police“

Bereits ab 15 Uhr trafen die ersten Gäste in flauschigen, stylischen und oft auch Retro-Kleidungsstücken ein und warteten in Party-Laune auf den Gratiseintritt ab 16 Uhr. Die Theatergruppe Nesterval sorgte als „Style Police“ mit humorvollen „Bademantel-Kontrollen“ für Unterhaltung. Die Therme Wien versüßte ihren Gästen die Zeit bis zum Start des Bademanteltages mit eigens hergestellten Bademantel-Zuckerln der Wiener Zuckerlwerkstatt.



Bezüglich Vielfalt und „Sehenswürdigkeiten“ konnte es der 4. Wiener Bademanteltag mit so manchem Fashion-Event aufnehmen: Von Einhorn-Bademänteln bis hin zu Leopardenprint-Morgenmänteln und nicht immer dezenten Badehauben, die das Bademantel-Outfit komplett machten, war alles dabei – von klassisch, kreativ, bis durchaus extravagant.



Alle Relax! Tagesurlauber, die für den 2. Mai gebucht hatten, konnten sich vor Ort einen LeStoff Bademantel im Wert von € 54,90 Euro aussuchen, der ihnen nachhause geschickt wird. Insgesamt 54 Thermenfans freuen sich nun auf einen neuen Bademantel und sind damit für den 5. Wiener Bademanteltag am 2. Mai 2024 bestens gerüstet.



Der international tätige Gesundheitskonzern VAMED engagiert sich seit 1995 im Thermen- und Wellnessbereich. Unter der 2006 gegründeten Kompetenzmarke VAMED Vitality World betreibt die VAMED acht der beliebtesten Thermen- und Gesundheitsresorts in Österreich: den AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, das SPA Resort Therme Geinberg, die Therme Laa – Hotel & Silent Spa, die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen, die Therme Wien, das GesundheitsZentrum Bad Sauerbrunn, das TAUERN SPA Zell am See – Kaprun und das la pura women‘s health resort kamptal in Gars am Kamp. Damit ist die VAMED führender Betreiber von Thermen- und gesundheitstouristischen Resorts in Österreich.



