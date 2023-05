AVISO PK Dienstag, 9. Mai 2023, 10 Uhr: MAK lädt zur Pressekonferenz zur Ausstellung „/imagine: Eine Reise in die Neue Virtualität“

Wien (OTS) - Im virtuellen Raum sind spektakulären Entwürfen und visionären Szenarien für fiktive Architekturen und Umgebungen keine Grenzen gesetzt. Hyperrealistische Computer-Renderings oder KI-Algorithmen haben die Konzeptions- und Entwurfsprozesse in Design und Architektur revolutioniert und rasant an Popularität gewonnen. Sie stehen mittlerweile diversen, jungen und interkulturellen Stimmen offen, die damit neue Welten und Utopien an der Schnittstelle von Unmöglichkeit und Realität imaginieren.

Die MAK Ausstellung „/imagine: Eine Reise in die Neue Virtualität“ zeigt erstmals ein faszinierendes Spektrum virtueller Raumproduktion, Architektur und Städteplanung der letzten zehn Jahre und vereint spannende, teils neu produzierte Projekte internationaler Architekt*innen, Designer*innen und Künstler*innen.



TERMIN

Dienstag, 9.5.2023, 10 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter presse @ MAK.at



AUSSTELLUNGSORT

MAK Ausstellungshalle

MAK, Stubenring 5, 1010 Wien



ZUR AUSSTELLUNG

Lilli Hollein, Generaldirektorin, MAK

Marlies Wirth, Kuratorin Digitale Kultur, Kustodin MAK Sammlung Design

Bika Rebek, Architektin und Gründerin, Some Place Studio



Künstler*innen und Architekt*innen sind anwesend.



AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

Dienstag, 9.5.2023, 19 Uhr

Freier Eintritt



T +43 1 711 36-213, -212, -210

presse @ MAK.at

Pressefotos und eine ausführliche Presseinformation zu „/imagine: Eine Reise in die Neue Virtualität“ stehen unter MAK.at/presse zum Download bereit.

MAK-Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)

Sandra Hell-Ghignone, Ulrike Sedlmayr

MAK.at