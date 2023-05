AVISO AK & ÖGB: „1 Jahr Pflegereform – leere Versprechen, schlechte Umsetzung“

Pressekonferenz am 5. Mai anlässlich des Internationalen Tages der Pflege

Wien (OTS) - Vor einem Jahr wurde von der Regierung die Pflegereform groß präsentiert. Die Gewerkschaftsbewegung und die Arbeiterkammer kamen damals zum Urteil, dass es sich um keine Reform, sondern nur ein loses Bündel von Maßnahmen handelte. Was sich seitdem getan hat, ist überschaubar. Von dem fehlenden Pflegebonus für alle über unzureichende Entlastungsmaßnahmen bis hin zur Mogelpackung Entlastungswoche. Was hat sich ein Jahr nach der “Reform” wirklich getan und was fehlt?



