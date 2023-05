Gaál/Baurecht/Jagsch: waff und wohnpartner bündeln Kräfte für Wiens Frauen

Wienweiter Frauenschwerpunkt mit Beratungen zu Aus- und Weiterbildung in den Bezirken

Wien (OTS) - Im vorigen Jahr wurden im Rahmen der bislang größten Frauenbefragung „Wien, wie sie will“ die Bedürfnisse der Wienerinnen genau erhoben. 15.500 Wienerinnen haben bei der größten Wiener Frauenbefragung in mehr als 77.000 Antworten ihre Ideen, Wünsche und Bedürfnisse mitgeteilt. Im vorderen Feld landeten etwa Wünsche wie „Berufliche Chancengleichheit dank Weiterbildung“, mehr geschützte Räume nur für Frauen, aber auch mehr Zeit für Sozialkontakte und Freizeitaktivitäten sowie niederschwellige Angebote für die körperliche und mentale Gesundheit. Zusammengefasst wünschen sich die Wienerinnen mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen – so das Ergebnis der größten Wiener Frauenbefragung „Wien, wie sie will“.



Hier setzt auch das Angebot von waff und wohnpartnern an. Der waff (Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds), das Nachbarschaftsservice wohnpartner und zahlreiche weitere Kooperationspartner*innen bringen diesen Frühling ein niederschwelliges, kostenloses Angebot zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Selbstbehauptung und Gesundheitsvorsorge direkt in die Bezirke.

waff und wohnpartner: Kostenlose Beratung zu Beruf und Weiterbildung

Den passenden Job finden, einen Abschluss nachholen oder eine Weiterbildung absolvieren, um den nächsten Schritt im Beruf zu machen – diese und viele weitere Fragen waren Thema bei der Frauenberatung zu Weiterbildung und Beruf von waff und wohnpartner gemeinsam mit AMS Wien und dem Frauenservice Wien am 2. Mai im wohnpartner Grätzlzentrum Hernals.

Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál hat die Veranstaltung besucht und mit Frauen gesprochen: „Ich freue mich sehr über den wienweiten Frauen-Schwerpunkt mit Beratungen zu Aus- und Weiterbildung und über die Zusammenarbeit des waff mit wohnpartner, dem Nachbarschaftsservice im Gemeindebau. Damit wird ein unermesslicher Beitrag geleistet und niederschwellige Beratung für Frauen angeboten. Auf Basis der Ergebnisse der größten Wiener Frauenbefragung ,Wien, wie sie will‘ setzt wohnpartner einen Schwerpunkt bei den Angeboten für Frauen und bietet diesen ein maßgeschneidertes Angebot an. So wird der Wunsch der Frauen nach mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen umgesetzt.“

Der waff-Workshop „Vereinbarkeit? Familie, Job, Aus- und Weiterbildung – die hol ich mir“ konnte am 2. Mai wesentliche Impulse liefern.

Der Hernalser Bezirksvorsteher Peter Jagsch sieht in den Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung eine wichtige Initiative: „Ich freue mich, dass diese Beratung vor Ort gezielt für Frauen im Westen Wiens angeboten wird. Bei den Wiener Wochen für Beruf und Weiterbildung gibt es in vielen Grätzln Angebote für Berufseinsteiger*innen, Umsteiger*innen und Aufsteiger*innen.“ Dietmar Baurecht, Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhaus ergänzt: „Dank der guten Zusammenarbeit der Bezirksvorstehung mit zahlreichen Institutionen kann man Frauen bei einem Termin ein breites Spektrum an Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten ohne Hürden zugänglich machen. Es freut mich ganz besonders, dass diese Angebote sehr positiv aufgenommen und genutzt werden, da mir dies ein besonderes Anliegen ist.“

Bis zu 5.000 Euro Weiterbildungsförderung speziell für Frauen

Grundsätzlich ist der waff die Anlaufstelle für Beruf und Weiterbildung in Wien. Es gibt gezielte Förderschwerpunkte für Frauen, wenn es um berufliche Veränderung, Weiterbildung sowie Karenz und Wiedereinstieg geht. So kann der waff Frauen mit bis zu 5.000 Euro für Aus- und Weiterbildungskosten unterstützen. Mit dieser Förderung wird etwa das Nachholen eines Abschlusses leistbar. Für berufsbegleitendes Studieren in den Bereichen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Technik gibt es ein Stipendium von bis zu 10.000 Euro. Allein 2023 sollen rund 22.000 Frauen von der Beratung und Förderung durch den waff profitieren.

Nächste Termine der Frauenberatung zu Beruf und Weiterbildung

Die nächste Frauenberatung des waff findet am 20. Juni von 15 bis 19 Uhr im „Fux4-Das Treff“ in der Favoritenstraße 38, 1040 Wien statt. Für den Herbst sind zwei weitere Termine gemeinsam mit wohnpartner geplant.

Mobile Vorsorgeuntersuchungen und Selbstbehauptungs-Kurse

Selbstbehauptung und Empowerment für Frauen

Um das persönliche Sicherheitsgefühl der Frauen zu stärken, lädt das Nachbarschaftsservice wohnpartner in Kooperation mit der VHS und dem Verein drehungen zu Selbstbehauptungskursen ein. Die Teilnehmerinnen lernen bei diesem zweiteiligen, aufeinander aufbauenden Kurs, wie sie mit gezielten Bewegungen ihren Körper einsetzen können, um sich zu behaupten und zu schützen. Um am 2. Kurstermin teilnehmen zu können, ist die Absolvierung des 1. Kurstermins erforderlich. Durch den Kurs wird das Selbstbewusstsein gestärkt und die Beweglichkeit gefördert.

Termine für Frauen ab 16 Jahren

8. Mai, 10-13 Uhr, 21. Bezirk, wienzimmer Karl Seitz-Hof, Jedleseer Straße 66-94 (1. Kurstermin Floridsdorf)

16. Mai, 9-12 Uhr, 10. Bezirk, Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113 bei Stiege 25 (1. Kurstermin Favoriten)

22. Mai, 10-13 Uhr, 21. Bezirk, wienzimmer Karl-Seitz-Hof, Jedleseer Straße 66-94 (2. Kurstermin Floridsdorf)

30. Mai, 9-12 Uhr, 10. Bezirk, Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113 bei Stiege 25 (2. Kurstermin Favoriten)

Termine für Frauen speziell ab 60 Jahren

16. Mai, 9.30-13.30 Uhr, 2. Bezirk, wohnpartner-Lokal Engerthstraße, Engerthstraße 230 (1. Kurstermin Leopoldstadt)

22. Mai, 9.30-13.30 Uhr, 2. Bezirk, wohnpartner-Lokal Engerthstraße, Engerthstraße 230 (2. Kurstermin Leopoldstadt)

Die tagesaktuellen Termine und die Anmeldeformalitäten (Anmeldung ist zwingend erforderlich!) finden sich unter

https://wohnpartner-wien.at/aktuelles/kalender . Weitere Termine sind in Planung.

Mobile Vorsorgeuntersuchungen und Hebammenberatung direkt im Grätzl

Der Stellenwert von Vorsorgeuntersuchungen für die eigene Gesundheit kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das Nachbarschaftsservice wohnpartner bringt in Kooperation mit der MA 15, FEM bzw. FEM Süd, den Gesundheitslotsinnen der Volkshilfe und dem Diabeteszentrum Wienerberg diese Serviceleistung direkt in die Bezirke – für Männer und Frauen. Falls eine E-Card vorhanden ist, soll diese mitgenommen werden, die Untersuchung ist aber auch für nichtversicherte Menschen möglich.

Eine Anmeldung ist erwünscht (Anmeldeformalitäten finden sich unter: wohnpartner-wien.at/aktuelles/kalender) , aber nicht zwingend erforderlich. Wichtig: Nur montags (also entweder am 8. Mai im 21. Bezirk bzw. am 22. Mai im 12. Bezirk) erfolgt die für eine Teilnahme notwendige Blutabnahme und Harnproben-Abgabe (nüchternes Erscheinen ist unbedingt notwendig), vor Ort wird dann ein Termin für die Befundbesprechung vereinbart.



8. Mai bis 12. Mai, 8-12 Uhr, 21. Bezirk, Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60/ Ecke Schicketanzgasse

Speziell für Frauen: Hebammenberatung am Dienstag, den 9. Mai, 10-12 Uhr

22. Mai bis 26. Mai, 8-12 Uhr, 12. Bezirk, Grätzl-Zentrum Bassena Am Schöpfwerk, Am Schöpfwerk 29/14/R1

Speziell für Frauen: Am Mittwoch, den 24. Mai, 14-17 Uhr in Kooperation mit der MA 15, FEM Süd und dem Diagnosezentrum Wienerberg Gesundheitsinformationen zu den Themen:

Ernährung

Gynäkologie

Inkontinenzberatung

Psychologie

Hebammen-Beratung für Schwangere

(auch vor und nach der Schwangerschaft)

(auch vor und nach der Schwangerschaft) Beratung über Gesundheitsangebote durch Gesundheitslotsinnen der Volkshilfe / Schluss



