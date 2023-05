10. Bezirk: Eigner singt „Es End is no fern“ im Tivoli-Saal

Reservierungen für das Konzert am 6. Mai: tivoliwien10@hotmail.com

Wien (OTS/RK) - Der Sieger des ORF-Talente-Wettbewerbes „Starmania 2022“, Stefan Eigner, steht wieder einmal im Böhmischen Prater auf der Bühne. Am Samstag, 6. Mai, gastiert der aufstrebende Sänger, Musiker und Liedschreiber im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30c). Das Konzert beginnt um 19.00 Uhr. Einlass: ab 18.00 Uhr. Der Kartenpreis beträgt 25 Euro. Stefan Eigner begeistert das Publikum mit einem neu arrangierten Programm.

Die Besucher*innen hören die beliebtesten Stücke aus den Alben „White Paper", „What's In My Heart" und „Music Is My Life". An dem Abend trägt Eigner natürlich auch seinen Hit „Es End is no fern" vor. Außerdem wartet der ambitionierte Künstler mit der einen oder anderen melodischen „Überraschung" auf.

Allgemeine Informationen:

Musiker Stefan Eigner: https://stefan-eigner.com/uber-mich/

Kulturverband Böhmischer Prater: www.böhmischer-prater.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

