Urlauben mit vier Pfoten

Wien (OTS) - Hunde mögen es, Katzen können sich damit weniger anfreunden: Mit Herrchen und Frauchen verreisen. Tatsächlich werfen Urlaubsvorbereitungen mit Vierbeinern viele Fragen auf. Sollen Katzen, die Ortsveränderungen gar nicht schätzen, lieber zu Hause betreut werden? Wer kommt dafür in Frage? Aber auch wenn der Hund mitreisen darf, ist präzise Planung erforderlich.

Welche tiergerechten Anforderungen das Reiseziel erfüllen sollte und warum es wichtig ist, sich zeitgerecht über das „tierische Reisegepäck“ – von Futter über Parasitenmitteln und Impfungen – Gedanken zu machen.





Außerdem in der Mai-Ausgabe von MEDIZIN populär:

Garteln auf kleinem (Stadt-)Raum

Selbst auf kleinen Minibalkonen und -terrassen lässt sich das Mikroklima positiv beeinflussen. Gemeinsam tragen viele kleine Grünoasen dazu bei, dass auch städtische Gebiete besser mit der Erderhitzung zurechtkommen. Was bei der Anlage und Pflege von Minifreiflächen zu beachten ist.





Wie Stress den Darm beeinflusst

Gehirn und Darm kommunizieren über die sogenannte Darm-Hirn-Achse miteinander und nehmen so permanent am Zustand des jeweils anderen Organs teil. Sind wir gedanklich unter Druck, kann deswegen auch der Darm in Stress geraten. Wie sich das äußert und was hilft.



Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 2. Mai 2023.





