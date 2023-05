VP-Mahrer ad Klima-Kleber: Blockade zu Lasten der Matura-Schüler

Neben Menschen am Weg zur Arbeit werden diese Woche auch Maturaklassen blockiert

Wien (OTS) - Die Protest- und Klebe-Aktionen gestern und heute Früh, die neben dem Individualverkehr auch massiv die Öffis behindern, lassen die berechtigte Frage aufkommen, was die selbsternannten Klima-Aktivisten eigentlich wollen?

"Die Proteste zeigen ganz klar, dass es den Klima-Aktivisten nicht mehr um den Klimaschutz geht, sondern rein um Blockade-Events. Wer damit sogar Öffis zum Stillstand zwingt, nimmt in Kauf, dass hunderte Maturantinnen und Maturanten zu spät zur wichtigsten Prüfung ihrer schulischen Laufbahn kommen. Die Wienerinnen und Wiener sind es leid, ständig von einer kleinen, sehr lauten Minderheit in morgendliche Geiselhaft genommen zu werden. Darum fordern wir eine Änderung des Versammlungsrechts und Freiheitsstrafen für Klima-Kleber", so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

