Franz Leisch wechselt zu PRAEVENIRE

Der Digitalisierungsexperte und vormalige ELGA-Chef Dr. Franz Leisch wechselte mit Anfang Mai in die Position des CDO im gemeinnützigen Verein PRAEVENIRE.

Wien (OTS) - Nur eine erlesene Handvoll an Fachleuten in Österreich bringt jene sehr spezifischen Kenntnisse der Medizin und Informatik mit, mit denen Franz Leisch aufwarten kann. Er zeichnete für die Einführung des Mega-Projekts ELGA sowie der e-Medikation, des elektronischen Impfpasses und des Grünen Passes während der Corona-Pandemie verantwortlich.

Große Pläne

PRAEVENIRE-Mastermind Prof. Reinhard Riedl freut sich über die prominente Verstärkung im Team: „Auftakt der gemeinsamen Arbeit sind die beiden PRAEVENIRE Großveranstaltungen in diesem Jahr – die

8. Gesundheitstage in Stift Seitenstetten vom 22. bis 26. Mai und die 10. Gesundheitsgespräche in Alpbach vom 6. bis 10. Juli, Letztere immerhin ein Jubiläum. Wir haben viel vor!“

PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling ist überzeugt, dass Franz Leisch eine große Bereicherung für den gemeinnützigen Verein sein wird: „Die Vorbereitung auf den European Health Data Space, aber auch eine Akademie für den praktischen Einsatz der Digitalisierung im Gesundheitswesen und die bahnbrechenden Möglichkeiten von KI (Künstlicher Intelligenz) und DiGAs (Digitalen Gesundheitsanwendungen) für die Gesundheitsversorgung sind wichtige Themen, an denen wir im Detail arbeiten werden. Hier erwarten wir uns wertvolle Inputs.“

Digitalisierung mit Hausverstand

Der vierfache Familienvater Franz Leisch sieht die Digitalisierung keineswegs als Selbstzweck: „Im Vordergrund aller digitalen Anwendungen muss immer der unmittelbare Nutzen für die Menschen stehen. Sonst geht das schief!“

Ärztinnen und Ärzte und das Gesundheitspersonal sind am Limit, daher sieht Leisch großes Potenzial in der Digitalisierung zur Entlastung des Gesundheitswesens. PRAEVENIRE arbeitet seit acht Jahren mit Top-Expertinnen und -Experten an den brennenden Zukunftsthemen des Gesundheitssystems und arbeitet

praxisnahe Handlungsempfehlungen aus, die mit Nachdruck an die Entscheidungsträger herangebracht werden.

Mündige Bevölkerung

Die Erfahrungen aus der Pandemie waren prägend für seine Überzeugung, dass ein digitales Gesundheitswesen in Österreich breite Akzeptanz in der Bevölkerung hat. „Die Sorge der Politik vor dem Willen der Bevölkerung ist größer als die Realität, die Menschen sind hier schon viel mündiger als angenommen. Es gibt so viele Einsatzmöglichkeiten, die unser Leben unmittelbar verbessern können. Das Entscheidende ist, die Anwendungen auch zum Leben zu erwecken – und ich glaube, dass PRAEVENIRE eine sehr gute Plattform bietet, diese Themen aus der Theorie in die Praxis zu überführen. Das ist meine Motivation.“

