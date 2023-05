Monatsprogramm Mai im Museum Gugging

David Bowie und „Tragbare Kunst“

St. Pölten (OTS) - Entlang der neuen Sonderausstellung „gugging inspiriert! von bowie bis roth“ lässt das Vermittlungsprogramm im Mai für Familien, Kreative und Kunstinteressierte keine Wünsche offen. Sprichwörtlich „Tragbare Kunst“ wird bei der offenen Kreativwerkstatt am Sonntag, 7. Mai, von 15.30 bis 17 Uhr geschaffen. Inspiriert vom derzeit ausgestellten Modedesigner Christopher Kane können mitgebrachte Stofftaschen und T-Shirts mit Siebdruck gestaltet werden. Am 7. Mai um 14 Uhr finden auch zwei Fokusführungen durch die Sonderausstellung „gugging inspiriert! von bowie bis roth“ statt. An den Sonntagen am 14., 21. und 28. Mai um jeweils 14 Uhr gibt die öffentliche Führung „gugging erleben“ einen Überblick über das Schaffen im Art Brut Center.

Highlight des Vermittlungsprogramms im Mai ist eine persönliche Führung von Fotografin Christine de Grancy und Kuratorin Nina Ansperger am Samstag, 20. Mai, um 15 Uhr. Als David Bowie am 8. September 1994 auf Vermittlung von André Heller gemeinsam mit Brian Eno das Haus der Künstler in Gugging besuchte, war die anlässlich ihres 80. Geburtstags kürzlich als „Leica Klassiker“ ausgezeichnete Christine de Grancy mit ihrer Kamera dabei. Sie hielt die Begegnungen des außergewöhnlichen Musikers mit den Gugginger Künstlerinnen und Künstler als verdichtete Momente fest. Die Fotografin erzählt, wie sie diese berührenden Momente erlebt hat und über die außergewöhnliche Geschichte der Fotografien. Nina Ansperger, künstlerische Leiterin des Museums, berichtet, wie dieser Besuch für das musikalisch anspruchsvolle und experimentelle Album „1. Outside“ als Inspiration diente und welche Freundschaften sich entwickelten.

Nähere Informationen unter 0664/60499-911, Mag. Florian Müller, E-Mail florian.mueller @ museumnoe.at, www.museumnoe.at, bzw. Museum Gugging unter 02243/87087, E-Mail museum @ museumgugging.at und www.museumgugging.at.

