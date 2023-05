Oberscheider Car Wash nun auch in Salzburg

Salzburg ist bereits das fünfte Bundesland in dem Österreichs erste Premium-Waschanlagenkette eröffnet. Zur Eröffnung gibt es ein attraktives Kennenlernangebot.

Wien/Widnau (OTS) - Nach gut einem Jahr Bauzeit eröffnet Oberscheider Car Wash AG am 12. Mai sein siebtes Auto-Waschcenter in Österreich – diesmal in Salzburg, direkt an der Ecke Innsbrucker Bundesstraße / Wilhelm Spazierweg gleich bei der Einfahrt zum Hangar-7. Auf einer Fläche von gesamt 7.500m2 gibt es ausreichend Platz für Autopflege in bewährter Oberscheider-Qualität, direkt oberhalb der Waschanlage befindet sich ein Parkhaus mit dreihundertzwanzig Premium-Stellplätzen auf vier Ebenen.



Das Ziel für die aus der Schweiz entwickelten und geführten Indoor-Waschanlagen ist Autowaschen mit Wohlfühlfaktor für Fahrer und Auto. Um diese Zielsetzung auch in Salzburg zu erreichen, sorgen eine siebzig Meter lange Textilwaschstraße aus Edelstahl mit hoher Durchlaufgeschwindigkeit und einer sogenannten Open-Kitchen sowie die Verwendung von Reinigungs- und Pflegemittel der Firma Sonax. Dank elektronischer Fahrzeugvermessung bei Einfahrt in die Waschanlage „wissen“ die Textilreinigungsbürsten, wie weit sie an die Karosserie können, um einen schonenden und effektiven Waschvorgang zu gewährleisten.

Durch die Anlage als „Open Kitchen“ ist eine Seite der Waschanlage offen und gibt den Blick frei in die großzügig angelegte Indoor-Saugeranlage mit dreiundzwanzig Hochleistungs-Staubsaugern. Die Saugerhalle und damit die Möglichkeit der Innenreinigung in einer Halle ist ein großer Vorteil: Damit kann auch der sprichwörtliche Salzburger Schnürlregen Putzbegeisterte nicht am gründlichen Saugen hindern. Weitere Highlights wie der Fußmatten-Reiniger – eine Art „Waschmaschine“ in die die Fußmatten gesteckt werden – sowie das Saugergebnis der Hochleistungssauger und die Einfachheit der Handhabung von beidem bekehren selbst hartnäckige Putzmuffel und lassen sie zu echten Reinigungsfreaks werden.

Oberscheider Car Wash ist sich bei Bau und Einrichtung der Indoor-Waschanlagen seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und setzt daher auf Photovoltaik und hundert Prozent biologische Wasseraufbereitung durch ein eigenes Wasser-Recyclingsystem, lediglich Schleppwasser das in Fahrzeugritzen und Radkästen versickert, muss neu zugeführt werden. Dank Photovoltaik können die Waschcenter je nach Wetterlage und Fahrzeugdurchlauf autark betrieben werden.

Kleiner Preis und großer Wert – das Oberscheider-Kennenlernangebot

Als besonderes Eröffnungsangebot bietet Oberscheider Salzburg seinen Kunden bis Ende Mai jede Wäsche– egal, ob Wash & Go-, Spezial- oder Premiumprogramm - um nur zehn Euro an. Zusätzlich zum Waschangebot sind im Eröffnungszeitraum alle Zusatzprogramme wie Micro-Polish, Nano-Wachs und Reifenglanz kostenlos dazu wählbar. Für welches der drei Wasch-Programme sie sich auch entscheiden, Hochdrucksaugen und Fußmattenpflege in den Spezial-Matten-Reinigern sind im Waschpreis bei Durchfahrt der Waschstraße immer inkludiert.

Weitere Vorteile gibt´s mit der österreichweiten Waschkarte, gültig an allen Oberscheider-Standorten.

Die Wasch-Karte kann ganz einfach online registriert werden und bringt Vorteile wie immer Happy-Hour Preise, Auflade-Bonus, Datenbank mit Rechnung für Firmenkunden und ein Microfaser-Putztuch. Eine besonders aufmerksame Dienstleistung bezüglich des Putztuches ist unbedingt zu erwähnen: es kann jederzeit auf ein frisches getauscht werden. Damit können Sie gebrauchten, feuchten und miefigen Putztüchern im Kofferraum des Autos ade sagen. Vielwascher – und damit auch Firmenkunden - profitieren zudem bei Hochladen von Guthaben auf die Waschkarte durch äußerst attraktive Bonus-Staffelpreise.

Noch mehr Service für Autoliebhaber

Am Gebäude der Waschanlage in Salzburg wurde ein vierstöckiges Parkhaus mit dreihundertzwanzig Premium-Stellplätzen errichtet. Premium deshalb, da auch hier der „Oberscheider-Wohlfühlfaktor“ an erster Stelle steht. Die Stellplätze sind extrabreit, das garantiert bequemes Ein- und Aussteigen beim Parken.

Zwei Ebenen des Parkhauses sind für Tagesgäste der angrenzenden Einrichtungen, eine weitere Ebene kann von den Gästen des größten Trampolinparks Salzburgs, dem Jump Dome, der ebenfalls gerade am selben Grundstück errichtet wird, genutzt werden. Die vierte Ebene ist ein abgeschlossener, bewachter Bereich für Dauerparker und eignet sich daher besonders gut zum Unterstellen von Oldtimern oder Luxuskarossen.

