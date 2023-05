Aviso: Pressegespräch zum ÖAMTC-Reisemonitoring – so reisen Österreicher:innen im Jahr 2023

Dienstag, 16. Mai 2023 im ÖAMTC-Mobilitätszentrum Erdberg

Wien (OTS) - Wohin geht der Urlaub, wie kommt man ans Reiseziel und wie lange dauert dieser? Was sind die liebsten Reisedestinationen der Österreicher:innen und wie verbringen sie den Urlaub? Das Reisemonitoring des Mobilitätsclubs gewährt auch heuer wieder repräsentative Einblicke in die aktuelle Urlaubsplanung und das Reiseverhalten der Österreicher:innen. Vor dem Hintergrund der Teuerungen und der Klimaproblematik lag der Schwerpunkt der Befragung 2023 auf Veränderungen des Reiseverhaltens der Urlauber:innen: Haben sie das gleiche Budget zur Verfügung wie die letzten Jahre? Fahren Reisende kürzer in den Urlaub als üblich? Achten Österreicher:innen auch im Urlaub auf Nachhaltigkeit? Die Ergebnisse präsentieren Yvette Polasek und Dagmar Redel, beide Reise-Expertinnen beim ÖAMTC Reise-und Mobilitätsservice.

Medienvertreter:innen sind zur Veranstaltung herzlich eingeladen. Wann: Dienstag, 16. Mai 2023, 09:00 Uhr

Wo: ÖAMTC Mobilitätszentrum, Baumgasse 129 (U3-Station Erdberg, Aufgang Franzosengraben)

Gesprächspartnerinnen sind:

Yvette Polasek – ÖAMTC Reise- und Mobilitätsservice

Dagmar Redel – ÖAMTC Reise- und Mobilitätsservice

