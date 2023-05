ARBÖ: „Wings for Life Run“ bringt am Sonntag in Wien unter anderem Sperre des Rings

Wien (OTS) - Am Sonntag, 08. Mai 2023, sorgt der „Wings for Life World Run 2023“ in der Bundeshauptstadt für zahlreiche Sperren. Darunter auch die Ringstraße, die Linke Wienzeile und der Gürtel.

Gegen 11 Uhr versammeln sich bis zu 13.500 Teilnehmer am Rathausplatz. Ab 13 Uhr starten die Läuferinnen und Läufer über die Ringstraße, Franz-Josefs-Kai und wieder über den Ring zur Staatsoper. Von dort geht es über die Linke Wienzeile zum Gumpendorfer und Mariahilfer Gürtel und weiter über die Innere Mariahilfer Straße und Babenberger Straße zum Ring und wieder am Rathausplatz vorbei zum Schwedenplatz. Dann führt die Strecke über die Weißgerberlände, Stadionbrücke, Lusthausstraße, Prater Hauptallee und den Praterstern sowie die Lassallestraße. Auf der Reichsbrücke wird die Donau gequert und über die Wagramer Straße und Arbeiterstrandbadstraße sowie den Rollerdamm geht es auf die Neue Donau und den Steinitzsteg auf die Donauinsel bis zu Einlaufbauwerk. Vom Einlaufbauwert geht es weiter Richtung Niederösterreich bis nach Tulln. Eine Ziellinie im klassischen Sinne kennt der Wings-for-Life-Run nicht. Er läuft so lange bis das sogenannte „Catcher Car“, das 30 Minuten nach dem Start losfährt, den letzten Läufer eingeholt hat. Im Zuge des Laufes kommt es zu zahlreichen Straßensperren. Der Ring wird durch die Aufbauarbeiten im Startbereich zwischen Operngasse und Schottengasse von 10 Uhr bis ca. 15:30 Uhr gesperrt. Des Weiteren werden unter anderem der Franz-Josefs—Kai, der gesamten Ring, der Gumpendorfer- und Mariahilfer Gürtel und die Linke Wienzeile für den normalen Straßenverkehr zeit- und abschnittsweise unpassierbar sein. Die ARBÖ-Verkehrsexperten haben die Liste der gesamten Straßensperren samt voraussichtlichen Sperrzeiten online auf https://www.arboe.at/infos/verkehrsinfos/arboe-wochenendprognose zusammengestellt.

Auch die Wiener Linien sind von den Sperren für den „Wings for Life Run 2023“ betroffen. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 71, D und U27 werden von 9 Uhr bis ca. 15:30 Uhr kurzgeführt oder umgeleitet. „Für Teilnehmer und Besucher des Laufes empfiehlt sich trotz Einschränkungen die Anreise mit den Wiener Linien. Autofahrer sollten die von Sperren betroffenen Bereiche möglichst meiden und großräumig umfahren“, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten. Details zu den Verkehrssperren bekommen Sie auch beim ARBÖ Informationsdienst unter der Telefonnummer 050 123 123.

