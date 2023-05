Verleihung der Concordia Preise im Parlament

Heute erhalten DOSSIER, andererseits und Gerhard Haderer die Concordia Preise

Wien (OTS) - Am heutigen Tag der Pressefreiheit werden die Concordia Preise im Parlament verliehen, mit denen der Presseclub Concordia seit 1997 außerordentliche publizistische Leistungen auszeichnet. Die Redaktion von DOSSIER wird in der Kategorie Pressefreiheit für ihre beharrlichen und couragierten Recherchen zu medienpolitischen Themen ausgezeichnet. In der Kategorie Menschenrechte würdigt die Jury unter dem Vorsitz von Heide Schmidt das Team von andererseits für die Dokumentation “Das Spendenproblem”. Der Film informiert verdichtet und anschaulich über kritische Perspektiven von Betroffenen und Expert*innen auf die Spenden-Aktion „Licht ins Dunkel“. Und der Ehrenpreis der Concordia wird an Gerhard Haderer verliehen, der mit seinen Karikaturen seit 1985 in zahlreichen Medien das Zeitgeschehen kommentiert und einer der bedeutendsten satirischen Zeichner im deutschsprachigen Raum ist.

Die Laudationen halten Anneliese Rohrer, Corinna Milborn und Katharina Stemberger.

Die Jurybegründung finden Sie auf der Concordia-Website. Die Veranstaltung wird in der Mediathek des Parlaments ab 17 Uhr live gestreamt.

