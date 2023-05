THE LIBERTY: Gold-Zertifizierung für Neubau der 3SI Immogroup

COMING SOON: Vormerkungen für grünes 3SI-Immobilienprojekt ab sofort möglich

Wien (OTS) - Mit THE LIBERTY, dem aktuellsten Neubauprojekt der 3SI Immogroup, setzt der Wiener Bauträger ein sichtbares Zeichen der Nachhaltigkeit: Als erstes Neubauprojekt ist die Immobilie Am Freihof in Wien Kagran mit „DGNB-Gold“ zertifiziert worden. In den kommenden Tagen erfolgt der Baubeginn, Vormerkungen sind ab sofort möglich.

36 nachhaltig errichtete Eigentumswohnungen und 2 Townhouses werden am ruhig gelegenen Areal Nähe Kagraner Platz unter dem Projekttitel THE LIBERTY entwickelt, der Baubeginn erfolgt mit Anfang Mai. Geboten werden den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern vielfältige, durchdacht konzipierte 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen mit 33 bis 121 m2 Wohnfläche, attraktiven Freiflächen sowie Fußbodenheizung und -kühlung mittels Luftwärmepumpe. Eine hauseigene Tiefgarage, großzügige Eigengärten, gemeinschaftliche Urban-Gardening-Flächen, E-Auto-Ladestationen und Fahrradabstellräume mit Lademöglichkeiten für E-Bikes ergänzen das attraktive Angebot. Konzept und geplante Umsetzung des Neubau-Projekts brachten dem Bauträger nun auch die DGNB-Gold-Zertifizierung ein.

3SI-Geschäftsführer Michael Schmidt zeigt sich über das Nachhaltigkeits-Zertifikat erfreut: „ Für uns als Bauträger sind Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit zentrale Ansprüche unserer täglichen Arbeit. Wir sind uns unserer Verantwortung als Immobilienentwickler bewusst, durch unser Projektkonzept, die geplante Bauweise und tatsächliche Umsetzung viel bewegen und nachhaltig beeinflussen zu können! “

Bereits in der Vergangenheit habe der Bauträger auf ressourcenschonende, nachhaltige Bauweise und Planung höchsten Wert gelegt – nun wollte man die Qualität auch durch unabhängige Gremien offiziell bestätigen lassen. „ Das ÖGNI-Zertifikat untermauert nicht nur unser intensives Bestreben, „grünen Wohnraum“ zu entwickeln, es macht es auch nach außen sichtbar “, betont Schmidt.

ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft) zertifiziert nachhaltige Gebäude nach dem internationalen Qualitätszertifikat DGNB der Non-Profit Organisation „Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen“. Bewertet werden dabei Ökologie, Ökonomie, Technik, Standort, Prozesse sowie soziokulturelle und funktionale Qualität der jeweiligen Immobilienprojekte. Das Besondere: Es erfolgt eine Bewertung des gesamten Gebäudelebenszyklus, nicht nur einzelner Maßnahmen.

„ Das DGNB-Zertifikat steht dadurch für tatsächliche, maßnahmenübergreifende Nachhaltigkeit “, betont Stephan Pasquali, Geschäftsführer der Sparte Neubau der 3SI Immogroup. „ Wer eine nach DGNB zertifizierte Immobilie kauft, kann sicher sein, in ein nachhaltiges, grünes Immobilienprojekt investiert zu haben! “

Vormerkungen für THE LIBERTY (Am Freihof 7-9, 1220 Wien) sind ab sofort via www.the-liberty.at, kontakt @ the-liberty.at sowie unter 0800 700 193 möglich.

www.3si.at

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 120 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit über fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8 / Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at