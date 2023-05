ScreenPoint Medical: Transpara® Breast AI beweist seinen Wert im realen klinischen Einsatz.

Nijmegen, Niederlande (ots/PRNewswire) - Q1 Wachstum und klinisch relevante Forschungsergebnisse gefolgt von einem Meilenstein – über 4 Millionen analysierte Mammogramme.

ScreenPoint Medical gab heute bekannt, dass die Transpara Brust-KI zur Unterstützung von Radiologen bereits mehr als 4 Millionen Mammogramme (2D und 3D) analysiert hat. Auf dem SBI Breast Imaging Symposium vom 4. bis 6. Mai in Maryland (Stand Nr. 407) wird das Unternehmen Transpara vorstellen, das von der FDA zugelassen ist und über eine europäische Zulassung (CE-Zeichen) für den Einsatz in der 2D-Mammographie (FFDM) und der digitalen Brusttomosynthese (DBT) verfügt.

Das in Europa und den USA weit verbreitete System hat im Screening-Programm der dänischen Hauptstadtregion den Meilenstein von 4 Millionen ausgewerteten Mammogrammen erreicht. Mit durchschnittlich fast 75.000 analysierten Mammographien pro Jahr ist das Screening-Programm der weltweit größte Nutzer von Transpara. Im Jahr 2022 wies ein Team unter der Leitung von Dr. Ilse Vejborg, Leiterin des Kopenhagener Screening-Programms, den Wert von Transpara als autonomes Erstlesegerät für 70 % der Studien (geringes Risiko) nach und verbesserte die Kapazität des Double-Readings für Fälle mit höherem Risiko. https://screenpoint-medical.com/evidence/a-prospective-study-of-breast-cancer-screening-with-ai-as-first-reader-for-likely-normal-mammographies/

Der Präsident der University Radiology Group (URG), dem größten US-Anwender von Transpara, Roger Yang, MD, FACR, hat speziell über den Wert von Transpara bei der Unterstützung des Lese-Arbeitsablaufs gesprochen, indem er die Konzentration während des komplexen Mammographie-Leseprozesses verbessert und Vertrauen schafft.

„Unser Ziel war es, die Erkennung zu verbessern und eine bessere Versorgung der Frauen zu unterstützen. Mit dem Überschreiten der Marke von 4 Millionen analysierten Mammogrammen in mehr als 30 Ländern lösen wir dieses Versprechen ein", so Gründer Professor Nico Karssemeijer.

Transpara wurde entwickelt, um Radiologen beim Lesen von 2D- und 3D-Mammographieuntersuchungen zu unterstützen, und bietet Radiologen ein zweites Paar Augen", das hilft, Krebserkrankungen früher zu erkennen und die Rückrufraten zu senken.

CEO Mark Koeniguer sieht den Wert für die Kunden: "Die Nutzung durch die Kunden ist der beste Beweis dafür, dass wir einen echten klinischen Unterschied haben. Wir verbessern den Algorithmus und fügen jährlich neue Funktionen hinzu. Wir freuen uns darauf, unsere Breast AI Suite weiterhin zu erweitern."

Ü ber Screen Point Medical

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 konzentriert sich ScreenPoint Medical darauf, modernste Forschung im Bereich des maschinellen Lernens in eine für Radiologen zugängliche Technologie umzusetzen, um die Arbeitsabläufe im Screening, die Entscheidungssicherheit und die Ergebnisse der Krebserkennung zu verbessern. Transpara genießt das Vertrauen von Radiologen auf der ganzen Welt, da es von Experten für maschinelles Lernen und Bildanalyse entwickelt und durch das Feedback von weltweit anerkannten Brustbildärzten aktualisiert wurde.

Die Gründer von ScreenPoint sind zwei Innovatoren im Bereich der quantitativen Brustbildanalyse – Professor Sir Michael Brady und Professor Nico Karssemeijer – was auch dazu geführt hat, dass Transpara in einer Reihe von klinischen und Forschungsumgebungen robust getestet und validiert wurde. Zahlreiche klinische Studien zeigen, dass die Entscheidungshilfen von Transpara die Leistung eines durchschnittlichen Radiologen bei der Erkennung von Brustkrebs im Frühstadium steigern und die Effizienz der Brustkrebsvorsorge verbessern können. Transpara wird in Hunderten von Kliniken in 30 Ländern weltweit eingesetzt; die Wirksamkeit von Transpara wurde nun von mehr von Experten begutachteten und veröffentlichten Forschungsberichten bestätigt als jede andere Brust-KI-Lösung!

