Alexander Müller verstärkt Haslinger / Nagele auf Anwaltsebene

Mit Alexander Müller gewinnen wir einen überaus begabten weiteren Anwalt für unser Team. Er hat idealerweise seine dogmatische Ausbildung im Kernzivilrecht absolviert, was Grundvoraussetzung für eine weitere erfolgreiche Tätigkeit im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht ist. Alexander Müller verfügt neben seinen exzellenten juristischen Fähigkeiten über Eigenschaften, die gerade in jüngerer Zeit bei jungen KollegInnen nicht mehr selbstverständlich sind – nämlich ein Höchstmaß an Engagement sowie Einsatzbereitschaft. Dies sowie seine kommunikative Begabung prädestinierten ihn von Beginn an, eine wesentliche Stütze unseres Teams zu sein Christoph Szep, Partner im Team Unternehmens- und Gesellschaftsrecht sowie Unternehmensnachfolge und Stiftungsrecht 1/2

Ich freue mich darauf, unsere Klienten tatkräftig zu unterstützen. Die Kanzlei hat einen exzellenten Ruf und eine starke Marktpräsenz, gerade auch in den Bereichen Corporate / M&A sowie Unternehmensnachfolge / Stiftungsrecht. Für mich bietet 'HN' das ideale Umfeld, auf höchstem juristischen Niveau Rechtsprobleme zu durchdringen und kreative Lösungswege aufzuzeigen. Meine Verbundenheit mit der Wissenschaft ermöglicht es auch, die praktischen Problemstellungen in die Wissenschaft einzubringen und damit die Rechtsentwicklung mitzugestalten Alexander Müller, Rechtsanwalt bei Haslinger / Nagele 2/2

Linz (OTS) - Mit Mai 2023 steigt Mag. Dr. Alexander Müller (33) bereits nach 3-jähriger Tätigkeit bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte zum Rechtsanwalt auf und verstärkt das Team in den Bereichen Corporate / M&A sowie Unternehmensnachfolge / Stiftungsrecht. Der Wachstumskurs wird damit konsequent fortgesetzt.

Davor war Alexander Müller mehrere Jahre als Universitätsassistent und als Senior Lecturer am Institut für Zivilrecht der Johannes Kepler Universität Linz in Forschung und Lehre tätig. Bis heute ist er seiner Universität als Lektor verbunden geblieben und verfasst regelmäßig facheinschlägige Publikationen mit Praxisbezug.

Alexander Müllers Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht mit Schwerpunkt auf Gesellschafterstreit und Betreuung von börsennotierten Aktiengesellschaften, während im Bereich Private Clients & Stiftungsrecht der Fokus auf Erbrecht und Unternehmensnachfolge liegt. Er berät begleitend auch in allen Bereichen des wirtschaftsnahen Zivilrechts, insbesondere im Vertrags-, Verbraucher- und Bankenvertragsrecht.

" Mit Alexander Müller gewinnen wir einen überaus begabten weiteren Anwalt für unser Team. Er hat idealerweise seine dogmatische Ausbildung im Kernzivilrecht absolviert, was Grundvoraussetzung für eine weitere erfolgreiche Tätigkeit im Unternehmens- und Gesellschaftsrecht ist. Alexander Müller verfügt neben seinen exzellenten juristischen Fähigkeiten über Eigenschaften, die gerade in jüngerer Zeit bei jungen KollegInnen nicht mehr selbstverständlich sind – nämlich ein Höchstmaß an Engagement sowie Einsatzbereitschaft. Dies sowie seine kommunikative Begabung prädestinierten ihn von Beginn an, eine wesentliche Stütze unseres Teams zu sein ", sagt Christoph Szep, Partner im Team Unternehmens- und Gesellschaftsrecht sowie Unternehmensnachfolge und Stiftungsrecht.

" Ich freue mich darauf, unsere Klienten tatkräftig zu unterstützen. Die Kanzlei hat einen exzellenten Ruf und eine starke Marktpräsenz, gerade auch in den Bereichen Corporate / M&A sowie Unternehmensnachfolge / Stiftungsrecht. Für mich bietet 'HN' das ideale Umfeld, auf höchstem juristischen Niveau Rechtsprobleme zu durchdringen und kreative Lösungswege aufzuzeigen. Meine Verbundenheit mit der Wissenschaft ermöglicht es auch, die praktischen Problemstellungen in die Wissenschaft einzubringen und damit die Rechtsentwicklung mitzugestalten ", so Alexander Müller.

Über die Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH

Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH ist mit über 30 AnwältInnen und rund 130 MitarbeiterInnen an den Standorten in Linz und Wien eine der führenden Wirtschaftskanzleien Österreichs.





Rückfragen & Kontakt:

Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH

Katharina Huber, MA

Marketing-Managerin

+43 732 78 43 31 236

katharina.huber @ haslinger-nagele.com

https://www.haslinger-nagele.com/