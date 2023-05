VP-Mahrer: Gewaltprävention ist Gebot der Stunde

Forderung der Wiener Volkspartei für flächendeckende Gewaltprävention in Schulen wird umgesetzt.

Wien (OTS) - Heute präsentierten Bundesminister für Inneres, Gerhard Karner und Bildungsminister Martin Polaschek das Projekt „Under18“ in der Sportmittelschule Wendstattgasse in Wien. Das Präventionsprojekt ist eine Kooperation zwischen der Polizei und den österreichischen Schulen und richtet sich an Jugendliche im Alter von 13-17 Jahren.

„Es ist wichtig, Jugendlichen schon im frühen Alter mitzugeben, wie sie Konflikte richtig - und vor allem gewaltfrei - austragen können. Mit der Bereitstellung der personellen Ressourcen durch die Polizei und der sukzessiven Annahme dieses flächendeckenden Projekts zur Gewaltprävention in den Schulen wird ein weiterer Punkt des Regierungsprogramms sowie eine langjährige Forderung der Wiener Volkspartei und mir erfüllt. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Gewaltbereitschaft steigt - Täter werden immer jünger

Gerade in Wien zeigt sich derzeit, dass die Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung deutlich ansteigt. Auch Meldungen über minderjährige Gewalttäter, oft mit Migrationshintergrund, häufen sich. Statt Maßnahmen zu ergreifen, sieht die Wiener Stadtregierung bei dieser Entwicklung größtenteils nur zu oder leugnet, dass diese Problematik überhaupt besteht.

„Die Lebensqualität in Wien steht massiv am Prüfstand. Wir wollen ein Wien, in dem wir uns überall sicher fühlen können. Flächendeckende Gewaltprävention, die bereits im Kindesalter ansetzt, leistet dafür einen wertvollen Beitrag. Nun liegt es an den Wiener Schulen, dass sie das oftmals als Tabu abgestempelte Thema Gewalt offen behandeln und die Polizei aktiv für derartige Projekte anfordern,“ so Mahrer abschließend.

